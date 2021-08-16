Адже якщо регіон перейде у "жовту", "помаранчеву" або "червону" епідемічну зону, то там будуть працювати лише школи, де вакциновано не менше 80% вчителів. Всі інші заклади освіти перейдуть на дистанційне навчання.

До теми Чи допустять до роботи невакцинованих вчителів: відповідь Шкарлета

Головна санлікарка Тернопільської області Оксана Чайчук заявила, що у школах, де буде понад 80% вакцинованих вчителів, ті педагоги, що не пройшли вакцинацію, змушені будуть обов'язково щотижнево робити ПЛР-тест.

Цей тест буде підтверджувати у них відсутність COVID-19. За її словами, ці тести будуть виконуватися за особисті кошти вчителя.

Передбачено постановою, що кожного тижня вчителі будуть здавати ПЛР за власний кошт для того, щоб перевіряти свій стан здоров’я,

– каже Оксана Чайчук.

Станом на 14 серпня в Тернопільській області вакциновані майже 11 тисяч педагогічних працівників з 43 тисяч.

До слова, Служба освітнього омбудсмена запевнила, що вакцинація педагогів залишається добровільною. Тому директор не має права обмежувати доступ до роботи у школі вчителя, який не отримав щеплення.

Зазначимо. що у МОН готують кілька варіантів розвитку ситуації з роботою шкіл під час посиленого карантину. Шкарлет переконаний, що навіть за високого рівня захворюваності учні 1 – 4 класів та учні інклюзивно-ресурсних центрів зможуть ходити до школи.