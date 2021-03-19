Суд у Тернопільській області вирішив не штрафувати маму хлопця, який не відвідував дистанційне навчання, та обмежився усним зауваженням.

Зазначимо, що жінку звинувачували в невиконанні батьківських обов’язків. А все через те, що її син не відвідував онлайн-уроків, бо вдома не було інтернету.

До теми В яких областях України учні навчаються дистанційно через карантин: перелік

В березні минулого року в усіх школах та садочках запровадили карантин та дистанційне навчання через епідемію коронавірусу. І це спричинило обурення серед батьків, адже не всі мали доступу до техніки та інтернету.

Так, 15-річний хлопець під час дистанційного навчання не виходив на зв’язок з учителями та мав багато пропусків. Вони подали заяву в поліції, а ті – до суду.

Мати учня визнала на суді провину, однак розповіла, що школяр не міг навчатись, адже в їхньому будинку не було інтернету.

Судді вирішили звільнити жінку від штрафу, що міг сягнути від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, за малозначністю порушення.

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Додамо, що це не перша ситуація, коли батьків намагалися притягнути до відповідальності за невиконання батьківських обов’язків через незабезпечення належних умов навчання.