В Тернополі школи працюють попри те, що місто з 7 вересня перебуває в червоній зоні. Відтоді намагаються максимально убезпечити дітей, однак, навчальні заклади не закривають.

Як працюють школи

Уроки відбуваються у нових умовах – на шкільному дворі та у різний час. А ще дітей поділили на підгрупи і навіть заводять у школу через різні двері. Про це йдеться у матеріалі журналістів 24 каналу.

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За роботу шкіл в умовах червоної зони поліція склала на директорів адмінпротоколи.

"За 3 дні складено 129 адміністративних протоколів. Більша частина їх вже скеровані до суду. Щодо кримінальних проваджень, то наразі жодних проваджень за порушення карантинних норм на Тернопільщині немає", – сказав речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Саме про кримінальну відповідальність директорам шкіл нагадали у Міносвіти. Там офіційно заявили, що направили лист-попередження в регіони. Та у школах Тернополя кажуть, слухаються місцеву владу.

"Виконуємо всі розпорядження Тернопільської міської ради, яка є нашим засновником. А тому відповідно до рішення міської ради ми готові приймати дітей на навчання", – пояснив директорка Тернопільської спеціалізованої школи №3 Руслана Петрокушин.

Як реагують батьки

У школах також додають, що протоколи, які склали правоохоронці на керівництво обіцяють оскаржувати у суді. Звичної роботи шкіл вимагають і батьки – вони навіть написали колективні звернення.

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"Вдома це взагалі не навчання, ба більше для першачків. Краще вже тоді забирати документи і на другий рік йти в школу. Старші діти може по іншому", – зазначив батько першокласника Роман Пиріг.

Окрім Тернополя в червоній зоні також опинились 7 районів, там школи таки закрили. Однак обурені цим батьки готуються до протесту.



Що передбачають карантинні зони / Інфографіка МОЗ