Вже за кілька місяців вступники будуть подавати документи для навчання у вишах України. Терміни вступ до університетів у 2021 році затверджені наказом МОН. Абітурієнти мають подають заяви та документи до 16 липня.

Ми підготували інформацію про всі дати та терміни прийому заяв і зарахування абітурієнтів на навчання до вишів для бакалаврат цього року.

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Вступ на денну форму навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження до е-кабінету необхідних документів розпочнеться 1 липня 2021 року.

Всі медичні огляди та інші доконкурсні процедури необхідно провести до 9 липня 2021 року.

Зазначимо, що для подачі документів у виші вступники матимуть 2 дні. Так, прийом заяв та документів від вступників розпочинається 14 липня, крім вищих військових навчальних закладів.

А закінчується прийом документів:

о 18:00 16 липня (для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів);

о 18:00 23 липня (для осіб, які вступають за результатами ЗНО, іспитів, творчих конкурсів, складених з 1 по 13 липня 2021 року).

Творчі конкурси, вступні іспити та співбесіди

Вступні іспити та творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 1 по 13 липня включно (для вступників на бюджет за графіком затвердженим начальним закладом).

У період з 14 по 23 липня можуть проводитись додаткові сесії іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на контракт.

У МОН запевнили, що у творчих конкурсах мають право брати участь особи, які закінчили 11 клас або завершують її здобуття до 10 липня 2021 року.

Натомість співбесіди у закладах вищої освіти проводяться з 17 до 19 липня 2021 року включно.

Строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі визначає приймальна комісія вишу за умови, що прийом заяв та документів починається не пізніше ніж 24 червня та завершується до початку останнього потоку проведення вступних іспитів або конкурсів.



Подавати документи для вступу варто з 14 липня 2021 року / Фото naviny

До того ж, для деяких спеціальностей потрібен творчий залік. Він проводиться у період з 1 лютого до дня завершення прийому документів на відповідну конкурсну пропозицію.

Оприлюднення рейтингових списків

Оприлюднення списків вступників, яких рекомендують до зарахування на бюджет за результатами співбесіди та за квотою-2, здійснюється не пізніше 12:00 20 липня.

Ці вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 23 липня, включаючи подання письмової заяви.

Зарахування цієї категорії абітурієнтів на бюджет відбувається не пізніше 15:00 23 липня.

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4) здійснюються не пізніше 28 липня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (подати оригінали документів) до 18:00 2 серпня.

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Зарахування на навчання

Зарахування вступників на навчання на бюджет проводиться не пізніше 9 серпня. Водночас зарахування вступників на контракт – не пізніше ніж 30 вересня 2021 року.

Вступ на інші форми навчання

Терміни прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за іншими (крім денної) формами навчання на бюджет чи контракт не відрізняються від термінів прийому документів на денну форму навчання.

Так, терміни прийому заяв та документів починається не раніше 14 липня, тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше 30 днів.

Водночас для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на бюджет та контракт прийом заяв та документів розпочинається 14 липня і закінчується о 18:00 23 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 24 липня до 30 липня.

До слова, основна сесія ЗНО цього року стартує 21 травня (перше тестування з хімії) й триватиме до 15 червня (останнє ЗНО – з географії). Результати ЗНО будуть опубліковані на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.



Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО