На територію університету, який розташований за адресою Шампанський провулок, 2 в Одесі в’їхав бульдозер та екскаватор у супроводі невідомих осіб.

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Наразі на місці конфлікту розбирається адміністрація університету, мешканці сусідніх будинків, студенти та працівники ДСНС.

Чому територію університету хочуть захопити

У МОН розповіли, що за цією адресою свого часу було демонтовано хімічну лабораторію Одеського університету. У 2007 році неіснуюча на той час лабораторія була передана в приватну власність.

Виш дізнався про існування подібного рішення восени 2018 року під час перших спроб забрати його територію. Додається, що про рішення суду щодо приватизації лабораторії адміністрація ЗВО не знала.



Рейдерське захоплення Одеського університету / Фото МОН

За словами юристів, фундамент, що який і намагаються захопити, розташованих на земельній ділянці, яка належить університету на підставі державного акта.

Попередні спроби рейдерського захоплення

У 2019 році на території відбулася перша спроба рейдерського захоплення . Оформленням дозвільної документації на реконструкцію неіснуючого приміщення займалося приватне підприємств.

. Оформленням дозвільної документації на реконструкцію неіснуючого приміщення займалося приватне підприємств. А в березні 2021 року на територію студмістечка університету заїхали трактор із ковшем і вантажівка МАЗ. Невідомі люди планували демонтувати бетонний блок на алеї під'їзду до гуртожитків, але їм не вдалося це зробити.

До слова, Таврійський національний університет Вернадського, який евакуювали з Криму, вже три роки не може об'єднатися з Донецькою музичною академією через нібито борг. У МОН вважають цю ситуацію неприйнятною.