Тема мови має обговорюватися, – МОН про ситуацію з викладачкою Більченко

МОН України відреагувало на ситуацію щодо викладачки Євгенії Більченко, яка відома скандальними заявами щодо української мови. Міністерство опублікувало свою офіційну позицію щодо подій в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова.

Джерело: МОН України

У пресслужбі МОН зазначили, що українці повинні розуміти, що в країні – повага є невід'ємною національною рисою.

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"Тема мови може та має обговорюватися в демократичному суспільстві, винятково з повагою і толерантністю. Україна обрала свій шлях щодо мовного питання. Він про турботу навколо державної мови, що є важливим для країни", – мовиться в повідомленні.

Україномовних та російськомовних об'єднує те, що всі – українці і мають турбуватися про країну та мову, додали у пресслужбі міністерства.

Водночас у МОН зауважили, що усі дискусії щодо мовного питання не можуть доводитися до абсурду і повинні мати винятково риторику поваги, незалежно від позиції.

Що відомо про ситуацію в університеті

Професоркою Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко публічно критикувала новий закон про мову . Вона написала: "Лише ланка в ланцюзі, черговий опухлий лімфовузол в тілі онкохворої американської колонії".

. Вона написала: "Лише ланка в ланцюзі, черговий опухлий лімфовузол в тілі онкохворої американської колонії". Викладачка оприлюднила цілу низку скандальних заяв як "представниця російської цивілізації".

Водночас Більченко назвала Україну тоталітарною державою . Вона зазначила, що українською владою керують "вуличні етнорадикали", що займаються "фашизмом" і "Бухенвальдом".

. Вона зазначила, що українською владою керують "вуличні етнорадикали", що займаються "фашизмом" і "Бухенвальдом". Щодо відповідної ситуації університет діятиме відповідно до законодавства – за результатами розгляду питання планують проведення слухання на засіданні Вченої ради університету.

Викладачка Євгенія Більченкозаявила, що ректор університету Драгоманова не звільнятиме її. Натомість частина викладачів та студентів вважають – продовження її роботи є неприпустимим.