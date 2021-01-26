Тема мови має обговорюватися, – МОН про ситуацію з викладачкою Більченко
МОН України відреагувало на ситуацію щодо викладачки Євгенії Більченко, яка відома скандальними заявами щодо української мови. Міністерство опублікувало свою офіційну позицію щодо подій в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова.
Джерело: МОН України
У пресслужбі МОН зазначили, що українці повинні розуміти, що в країні – повага є невід'ємною національною рисою.
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"Тема мови може та має обговорюватися в демократичному суспільстві, винятково з повагою і толерантністю. Україна обрала свій шлях щодо мовного питання. Він про турботу навколо державної мови, що є важливим для країни", – мовиться в повідомленні.
Україномовних та російськомовних об'єднує те, що всі – українці і мають турбуватися про країну та мову, додали у пресслужбі міністерства.
Водночас у МОН зауважили, що усі дискусії щодо мовного питання не можуть доводитися до абсурду і повинні мати винятково риторику поваги, незалежно від позиції.
Що відомо про ситуацію в університеті
- Професоркою Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко публічно критикувала новий закон про мову. Вона написала: "Лише ланка в ланцюзі, черговий опухлий лімфовузол в тілі онкохворої американської колонії".
- Викладачка оприлюднила цілу низку скандальних заяв як "представниця російської цивілізації".
- Водночас Більченко назвала Україну тоталітарною державою. Вона зазначила, що українською владою керують "вуличні етнорадикали", що займаються "фашизмом" і "Бухенвальдом".
- Щодо відповідної ситуації університет діятиме відповідно до законодавства – за результатами розгляду питання планують проведення слухання на засіданні Вченої ради університету.
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