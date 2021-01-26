МОН України відреагувало на ситуацію щодо викладачки Євгенії Більченко, яка відома скандальними заявами щодо української мови. Міністерство опублікувало свою офіційну позицію щодо подій в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова.

Джерело: МОН України

У пресслужбі МОН зазначили, що українці повинні розуміти, що в країні – повага є невід'ємною національною рисою.

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"Тема мови може та має обговорюватися в демократичному суспільстві, винятково з повагою і толерантністю. Україна обрала свій шлях щодо мовного питання. Він про турботу навколо державної мови, що є важливим для країни", – мовиться в повідомленні.

Україномовних та російськомовних об'єднує те, що всі – українці і мають турбуватися про країну та мову, додали у пресслужбі міністерства.

Водночас у МОН зауважили, що усі дискусії щодо мовного питання не можуть доводитися до абсурду і повинні мати винятково риторику поваги, незалежно від позиції.

Зверніть увагу! Викладачка Євгенія Більченкозаявила, що ректор університету Драгоманова не звільнятиме її. Натомість частина викладачів та студентів вважають – продовження її роботи є неприпустимим.

Що відомо про ситуацію в університеті