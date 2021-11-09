Текст для радіодиктанту стане початком майбутнього роману, – Юрій Андрухович

У День української писемності та мови вже 21 рік поспіль проводять Всеукраїнський радіодиктант, до якого долучаються тисячі охочих українців. Цього року автором та читачем диктанту став письменник Юрій Андрухович, який напише згодом новий роман за цією частиною тексту.

9 листопада українці написали диктант у прямому ефірі онлайн та офлайн із дотриманням карантинних вимог. Студію для цього облаштували у читальній залі Національної бібліотеки імені Вернадського та у приміщенні радіохабу Академії громадського мовлення.

До теми В Україні проводять радіодиктант-2021: відеотрансляція

За словами Андруховича, текст диктанту, який називався "Слідом за пам'яттю", – це початок його майбутнього нового роману. Відомо, що складається текст, який зачитали в ефірі, з 199 слів.

Це буде початок моєї майбутньої книжки. Я навіть оголосив, що це буде роман. Ну, можливо, це буде збірка оповідань. В будь-якому разі, мені тепер залишається написати решту, а перші 199 слів у мене вже є,

– наголосив Андрухович.

Цікаво, що письменник Юрій Андрухович зізнався, що текст був доволі складний, і жартує, що він особисто не зміг би написати його без помилок, якби не написав його сам.

Письменник додав, що текст принципово новий, нікому не знаний, ніким раніше не читаний. Була вимога – категорична відмова від опублікованих колись рядків і речень.

Що відомо про радіодиктант-2021

Зазначимо, що мета такого флешмобу – об'єднати українців довкола державної мови. Водночас ті люди, які напишуть диктант без помилок, отримають подарунки. Результат оголосять протягом 1 – 2 місяців – все залежить від кількості робіт.

Час для надсилання готового тексту – астрономічна доба. Текст всеукраїнського диктанту оприлюднять 11 листопада об 11:00. Після цього листи не прийматимуть.

Радіодиктант – це перевірка на мислення, пам’ять, уяву, інтелект, начитаність. Якщо ви хочете їх розвивати й демонструвати, то непогано для початку зрозуміти, на якому вони у вас рівні. І граматична адекватність – один із чітких цього рівня показників,

– вважає Андрухович.

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн:

Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада.

Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку rd@ukr.radio у вкладенні в електронний лист, формат вкладення – jpg, tiff, png, bmp.

У тіло електронного листа напишіть – ім'я та прізвище учасника або учасниці, навчальний заклад (за потреби) і адресу у скороченому або повному форматі, бажано номер телефону, щоб у разі перемоги з вами могли зв'язатися.

До слова, Український інститут книги оприлюднив перелік 30 знакових книг для української незалежності. І до цього списку увійшов і роман Юрія Андруховича – "Московіада".