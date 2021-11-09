9 листопада українці написали диктант у прямому ефірі онлайн та офлайн із дотриманням карантинних вимог. Студію для цього облаштували у читальній залі Національної бібліотеки імені Вернадського та у приміщенні радіохабу Академії громадського мовлення.

До теми В Україні проводять радіодиктант-2021: відеотрансляція

За словами Андруховича, текст диктанту, який називався "Слідом за пам'яттю", – це початок його майбутнього нового роману. Відомо, що складається текст, який зачитали в ефірі, з 199 слів.

Це буде початок моєї майбутньої книжки. Я навіть оголосив, що це буде роман. Ну, можливо, це буде збірка оповідань. В будь-якому разі, мені тепер залишається написати решту, а перші 199 слів у мене вже є,

– наголосив Андрухович.

Цікаво, що письменник Юрій Андрухович зізнався, що текст був доволі складний, і жартує, що він особисто не зміг би написати його без помилок, якби не написав його сам.

Письменник додав, що текст принципово новий, нікому не знаний, ніким раніше не читаний. Була вимога – категорична відмова від опублікованих колись рядків і речень.

Що відомо про радіодиктант-2021

Зазначимо, що мета такого флешмобу – об'єднати українців довкола державної мови. Водночас ті люди, які напишуть диктант без помилок, отримають подарунки. Результат оголосять протягом 1 – 2 місяців – все залежить від кількості робіт.

Час для надсилання готового тексту – астрономічна доба. Текст всеукраїнського диктанту оприлюднять 11 листопада об 11:00. Після цього листи не прийматимуть.

Радіодиктант – це перевірка на мислення, пам’ять, уяву, інтелект, начитаність. Якщо ви хочете їх розвивати й демонструвати, то непогано для початку зрозуміти, на якому вони у вас рівні. І граматична адекватність – один із чітких цього рівня показників,

– вважає Андрухович.

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн:

Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада.

Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку rd@ukr.radio у вкладенні в електронний лист, формат вкладення – jpg, tiff, png, bmp.

У тіло електронного листа напишіть – ім'я та прізвище учасника або учасниці, навчальний заклад (за потреби) і адресу у скороченому або повному форматі, бажано номер телефону, щоб у разі перемоги з вами могли зв'язатися.

До слова, Український інститут книги оприлюднив перелік 30 знакових книг для української незалежності. І до цього списку увійшов і роман Юрія Андруховича – "Московіада".