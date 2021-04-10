Тайм-менеджмент для школярів: як навчити дітей все встигати під час онлайн-навчання

Вміння розподіляти час – дуже важлива навичка кожної людини. А в умовах дистанційного навчання учні мають навчитися розподіляти свій час самостійно – встигаючи як навчатись, так і відпочивати. Як навчити школярів основам тайм-менеджменту – читайте поради у матеріалі.

Поясніть школярам, що вміння концентруватись та складати плани – це запорука успіху на шляху до високих результатів у будь-якій справі.

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До того ж, карантин та дистанційне навчання – ідеальний час, щоб навчитися чомусь новому. Зараз у школярів купа вільного часу, тож потрібно використовувати його з користю.

Як навчити дітей все встигати під час

Визначте мету

Поговоріть з учнями про їхні мрії та цілі у майбутньому. Запропонуйте їм сформувати свої плани та записати їх, а потім подумати, що необхідно зробити, щоб досягти омріяних результатів.

Або ще краще – пропонуйте учням візуалізувавати свої мрії на особистій мапі бажань та прописати конкретні кроки, які необхідно зробити для реалізації кожної з них.

Складайте щоденний список завдань

Порадьте учням щодня складати список планів. До прикладу, написати конспект, розв’язати приклади, запам’ятати дати, зробити проєкт тощо.

Адже неправильне розподілення часу може викликати відчуття браку вільного часу та постійне почуття втоми. Тому щоб цього не виникало, необхідно щовечора планувати наступний день.



Дитина складає завдання на наступний день / Фото detivgorode.ua

Експерти рекомендують усі завдання, які потрібно виконати впродовж наступного дня, записувати і поряд з ними позначати час, який знадобиться на його виконання.

Плануйте завдання на тиждень

Формулювання у плані мають бути чіткі, конкретні та регламентовані часом. Пріоритетні завдання виносьте на верх списку та робіть першими.

Щоб мрії стали реальними, треба навчитися довгостроковому плануванню. Почати можна з маленького – привчіться спочатку планувати свій день, потім складайте плани та бажання на тиждень, місяць та рік.

Додамо, що одна з найчастіших помилок початківців – планувати одразу на день десятки завдань, розуміючи, що всі з них точно не вдасться виконати. Це не ефективно. Краще на день записувати лише ті справи, які точно вдасться виконати, а для інших справ краще скласти окремий список «Справи на тиждень», виконувати їх варто у вільний час.

Слідкуйте за регулярністю

Деякі завдання потрібно виконувати щодня: наприклад, відвідуванню онлайн-занять, прогулянкам на свіжому повітрі тощо. Регулярність дозволяє навчитися планувати власний час, виробити корисні навички чи позбутись шкідливих звичок.

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Але, щоб не занотовувати однакові завдання щоденно, привчіть школярів вести трекери корисних звичок. Вони допоможуть дисциплінувати себе на виконання щоденних рутин.

Ви можете знайти на Google Play чи App Store понад два десятки різноманітних трекерів корисних звичок, які стануть у пригоді для дошкільнят, учнів початкових класів та старшокласників.

Ні – прокрастинації

Прокрастинація – психологічний стан, який характеризується постійним відкладанням важливих справ та вирішення проблем на потім.Це так зване ухилення від складних завдань будь-якими способами – “просиджування” у соціальних мережах, переглядання відео на ютубі, безцільні розмови телефоном тощо.

Щоб діти не прокрастинували, навчіть їх прийому Pomodoro. Воно допоможе сконцентруватися, чергуючи час навантаження та відпочинку. Його принцип полягає у тому, щоб чергувати види діяльності через рівні проміжки часу. Наприклад, 25 хвилин робіть розумові навантаження, 5 хвилин – відпочивайте. Після чотирьох проміжків слід зробити більш тривалу перерву (15 – 20 хвилин).