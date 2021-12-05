Т*арі нещасні, дов**ні козли, – у Києві вчитель обзивав і погрожував п'ятикласникам

В одній із київських шкіл учитель дозволив собі негідну поведінку щодо п'ятикласників. Він обзивав дітей і погрожував їм.

Агресивного чоловіка вдалося зафільмувати іншим учням. Згодом відеозапис з'явився у соцмережі.

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На ролику видно, як школярі вишикувались у коридорі під кабінетом. Водночас вчитель обзиває їх "поки**ками, негідниками та нещасними тва**ками", та погрожував їм рукоприкладством.

Я вам зараз мізки виб'ю на стінку, козли дов**ні. Все ясно сказав? Т*арі нещасні. Ви у мене зараз пісню заспіваєте свою. Ви думаєте, що в цій школі ви будете творити, що хочете? Класного керівника сюди,

– кричав неадекват.

У мережі закликали розібратися в ситуації

У фейсбук-спільноті "БАТЬКИ SOS" анонімно оприлюднили пост, в якому закликали управління освіти Деснянського району міста Києва розібратися у цій ситуації.

На відео наче вчитель 152-ї школи. Окрім цього, пишуть, що педагог нібито неодноразово поводився подібним чином, а за останні репліки відбувся усною доганою.

Текст публікації телеграм-каналу "Киев Сейчас":

З'явилося відео, де чутно і видно, як учитель розмовляє з учнями – погрожує їм і каже, що вони не творитимуть у школі все, що їм заманеться. Після цього, згідно з повідомленням у соцмережах, учитель історії та правознавства отримав усну догану.