Виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов опублікував шокуючі відео з школи №38, яка знаходиться в Зеленівці, школи № 4 в Херсоні.

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Так, на Херсонщині знайшли послід від мишей в школі № 38 (Зеленівка), а в харчоблоках Херсона панує антисанітарія. Також не всі вікна є, присутня цвіль. “Дорогі херсонські чиновники, ви у своїй любові до грошей губите все живе!", – написав Несміянов.ю



Згодом виконавчий директор Союзу споживачів показав на своїй сторінці в соцмережі відео з кухні в одній зі шкіл.

Школа № 33 в Херсоні. Я думаю на відео без коментарів все зрозуміло. Це була остання кухня, де ми знайшли персонал, далі співробітники покинули цехи в школах,

– написав він під роликом.

На відео можна побачити, що вікна в кухні затягнуті плівкою замість скла. Взимку там шалений холод, а на підвіконнях живуть мурахи.



До слова, схожу перевірку провели і в закладах освіти Миколаєва. Там з’ясували, що дітей годували зіпсованими продуктами, а їдальні для приготування їжі знаходяться в жахливому стані.

Загалом за останні шість місяців Держпродспоживслужба провела майже півтори тисячі перевірок безпечності шкільного харчування. У результаті фахівці вилучили понад 3 тонни небезпечних харчових продуктів.