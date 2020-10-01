Тарас Шевченко поруч з Дорофєєвою і Монатіком: в мережі розгорівся скандал через шкільний зошит
У соцмережах опублікували обурення через робочий зошит учнів початкових класів. Автори зошиту поставили відомих українських поетів Тараса Шевченка та Лесю Українку в один ряд з співаками – Надією Дорофеєвою та Монатіком.
Фото з зошиту опублікували у спільноті "Баба і кіт" у фейсбуці.
Цікаво Ганебний "ляп" року: у підручнику для школярів назвали Шевченка легендою "Ювентуса" – фото
Таке завдання з'явилося у робочому зошиті учнів початкових класів, ймовірно, з предмету "Я досліджую світ". Воно полягало у тому, щоб школярі назвали всіх відомих українців на фото.
Проте, автори зошиту вирішили порівняти відомих українських поетів Тараса Шевченка та Лесю Українку з популярними зараз виконавцями – Надією Дорофеєвою та Монатіком. І це викликало величезне обурення у соцмережі.
Так, користувачі почали писати власні думки з цього приводу:
- "Прирівняли Дорофеєву і Монатіка до Тараса Шевченка і Лесі Українки. Світ сходить з розуму".
- "У народі кажуть: зрівняли з пальцем… Абсурд сьогодення зашкалює! Інколи здається, що все-дно і тут, знизу, знову стукають".
- "Як такий непотріб взагалі можна ставити в ряд з Тарасом Шевченком та Лесею Українкою?".
- "Менеджери цих двох вже до Міносвіти дістались".
- "Сподіваюсь, до всіх дійшло, що сучасна школа – це деградація в найгіршому з можливих варіантів".
- "Добре зроблено: перші двоє – генії, що прославили Україну. Двоє інших – невідомо хто, про яких забудуть за кілька років. Нормальний школяр так має відповісти, але біда, що не скаже".
- "Швидше за все, сучасні діти назвуть двох останніх виконавців на фото, а двох перших (Тараса Шевченка і Лесю Українку) можуть і не знати, на жаль.
Проте користувачка Анна Вербицька запевнила, що цей робочий зошит не є складовою частиною певного комплекту для 2 класу. Зокрема, не вказано, до якого саме підручника цей робочий зошит. І прізвища цього автора серед прізвищ авторів затверджених підручників немає.
До слова, у підручниках з української мови для третього класу знайшли приховану рекламу популярної марки води "Моршинська" та львівської кав'ярні. Це обурило та шокувало багатьох батьків школярів.
-
Тарас Шевченко поруч з Дорофєєвою і Монатіком: в мережі розгорівся скандал через шкільний зошитсьогодні , 15:06
-
Які школи можуть навчати учнів дистанційно: міста, які потрапили до червоної зони28 вересня , 08:55
-
Чи можуть учні знімати на відео викладача: пояснення освітнього омбудсмена26 вересня , 12:33