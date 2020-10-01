У соцмережах опублікували обурення через робочий зошит учнів початкових класів. Автори зошиту поставили відомих українських поетів Тараса Шевченка та Лесю Українку в один ряд з співаками – Надією Дорофеєвою та Монатіком.

Фото з зошиту опублікували у спільноті "Баба і кіт" у фейсбуці.

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Таке завдання з'явилося у робочому зошиті учнів початкових класів, ймовірно, з предмету "Я досліджую світ". Воно полягало у тому, щоб школярі назвали всіх відомих українців на фото.

Проте, автори зошиту вирішили порівняти відомих українських поетів Тараса Шевченка та Лесю Українку з популярними зараз виконавцями – Надією Дорофеєвою та Монатіком. І це викликало величезне обурення у соцмережі.



Так, користувачі почали писати власні думки з цього приводу:

"Прирівняли Дорофеєву і Монатіка до Тараса Шевченка і Лесі Українки. Світ сходить з розуму".

"У народі кажуть: зрівняли з пальцем… Абсурд сьогодення зашкалює! Інколи здається, що все-дно і тут, знизу, знову стукають".

"Як такий непотріб взагалі можна ставити в ряд з Тарасом Шевченком та Лесею Українкою?".

"Менеджери цих двох вже до Міносвіти дістались".

"Сподіваюсь, до всіх дійшло, що сучасна школа – це деградація в найгіршому з можливих варіантів".

"Добре зроблено: перші двоє – генії, що прославили Україну. Двоє інших – невідомо хто, про яких забудуть за кілька років. Нормальний школяр так має відповісти, але біда, що не скаже".

"Швидше за все, сучасні діти назвуть двох останніх виконавців на фото, а двох перших (Тараса Шевченка і Лесю Українку) можуть і не знати, на жаль.

Проте користувачка Анна Вербицька запевнила, що цей робочий зошит не є складовою частиною певного комплекту для 2 класу. Зокрема, не вказано, до якого саме підручника цей робочий зошит. І прізвища цього автора серед прізвищ авторів затверджених підручників немає.

До слова, у підручниках з української мови для третього класу знайшли приховану рекламу популярної марки води "Моршинська" та львівської кав'ярні. Це обурило та шокувало багатьох батьків школярів.

Зазначимо, що редакція наразі не може підтвердити справжність цього факту та відповідність завдання. Журналісти 24 каналу не змогли знайти оригінал цього зошиту.