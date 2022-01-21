Триватиме дистанційка 2 тижні. Остаточне рішення прийняла міська комісія з питань ТЕБ та НС. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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Дистанційне навчання також стосується позашкілля – гуртків та музичних шкіл. Щодо молодшої школи – то це вирішать у понеділок. Наразі сподіваються, що учні початкових класів навчатимуться очно.

Андрій Садовий заявив, що ситуація з COVID-19 у Львові є не просто загрозливою. Такої динаміки за 2 роки ще не бачили.

Так, вранці 21 січня 27 тисяч дітей не прийшли до школи. Хворих – орієнтовно 10 тисяч учнів, велика частина – на самоізоляції та ще частина не прийшла, бо пішли на дистанційне навчання цілі класи.

Є прохання від директорів шкіл і вчителів, щоб ми з понеділка, 24 січня, на 2 тижні старші класи відправили на дистанційне навчання,

– сказав мер Львова.

Також Андрій Садовий закликав організаторів масових заходів за можливості перенести свої події, або забезпечити строге дотримання усіх карантинних вимог.

До слова, в Чернівецькій області всі школи також переходять на дистанційне навчання через COVID-19. Діти йдуть на дистанційку з 21 січня. Онлайн-заняття запроваджують на два тижні – до 6 лютого включно.

Текст публікації Андрія Садового:

Брифінг за результатами комісії з надзвичайних ситуацій у Львові. Через ріст захворювання на COVID-19 серед дітей, з понеділка 5 – 11 класи переходять на дистанційне навчання. Це рішення також стосується усіх гуртків, позашкілля та музичних шкіл.

Звертаємось до організаторів масових заходів за можливості перенести свої події, або забезпечити строге дотримання усіх карантинних вимог.