Садовий зауважив, що усім бракуватиме мудрих порад та рішень освітянки. Мер Львова висловив співчуття рідним та друзям Мандзій.

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Пані Любомира була дуже потужними професіоналом, таких людей називають світочами науки,

– заявив Садовий.

За даними ЗМІ, Мандзій боролася з онкозахворюванням. Освітянці було 48 років.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття близьким пані Любомири.

Шлях Мандзій в українській освіті

Любомира Мандзій народилася у селі Опака на Львівщині.

Освіту здобула у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Згодом освітянка захистила дисертацію на звання кандидата політичних наук. Здобула звання доцента.

Упродовж 2016 – 2019 років обіймала посаду директорки департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

У 2019-у році Мандзій призначили на посаду заступниці 11-го Міністра освіти і науки України Ганни Новосад.

У березні 2020 року освітянку призначили на посаду виконувачки обов'язків міністра освіти та науки України.

Допис Садового:

Сумна новина. Після важкої хвороби відійшла у вічність українська освітянка Любомира Мандзій.

Пані Любомира була дуже потужними професіоналом, таких людей називають світочами науки. Нам всім дуже бракуватиме її мудрих порад та рішень. Співчуття рідним та друзям! Світла пам'ять.