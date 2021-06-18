Міждисциплінарна математика, зокрема, тісно пов'язана з природничими та деякими гуманітарними науками, з креативними галузями та практичним життя. Валентина Мержиєвська пояснює, як хороші знання з предмета допомагають досягти успіху та впорядковують наші думки.

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Аргументація вчительки

Упродовж 9 років Валентина Мержиєвська викладає математику в альтернативній домашній школі "Беркошко" у Києві, яку заснувала разом з однодумцями. Вчителька написала підручники з математики для 1 – 4 класів, а до того отримала ступінь магістра з інженерної механіки.

Цьогоріч я потрапила на роботу до видавництва, де мала справу з літераторами та істориками – з людьми, які здебільшого не любили математику у школі. Я помітила, наскільки по-іншому організовую власну роботу, легко обліковую час на певні види діяльності, краще планую, чіткіше тримаю дедлайни, тому що мені приносить задоволення прораховувати свої завдання наперед. Математика певним чином структурує спосіб усього мого життя,

– ділиться педагогиня.

Валентина Мержиєвська з підручником, який написала сама / Фото Освіта.ua

Які навички тренує математика

Вчителька розповідає, що математика є принципом, незамінним для повсякденного життя. То які ще soft skills розвиває цей предмет?

Фінансова грамотність

Рахувати й обчислювати, накопичувати та інвестувати, страхувати й прогнозувати, – щоб гроші стали вашим надійним помічником та ефективним інструментом, слід "подружитися" з цифрами й розуміти закони, за якими вони функціонують.

Без математичних навичок складно керувати фінансами / Фото Unsplash

Цілі та проблеми

Математика тренує здатність не опускати руки й долати перешкоди, адже розв'язання задачі потребує зусиль. Знадобляться готовність до пошуку, багатоваріантність, уміння мислити широко та діяти нестандартно.

Уважність, наполегливість, відповідальність, точність, акуратність – риси, які тренуються саме математикою, – допоможуть учням під час розв'язання не тільки шкільних, але й життєвих проблем.

Алгоритми

Задачі, що не потребують зусиль, відпрацьовують алгоритм та привчають діяти за схемою. Зазвичай мало хто любить розв'язувати однотипні задачки у школі. Однак абсолютно кожна людина, чим би вона не займалась, у дорослому житті стикається з рутиною. Долати її "на автоматі" – безсумнівна перевага.

Математика навчає діяти за алгоритмами / Фото Unsplash

Власна позиція

Правильні логічні й математичні рішення мають бути обґрунтовані – потрібно продемонструвати, на що ти опираєшся. Цікаво, зокрема, спостерігати, як це працює в геометрії, де часто рішення ти спершу бачиш наочно, а вже потім домислюєш, як його довести.

Публічні виступи

Вибудуйте процес вивчення математики таким чином, щоб учні пояснювали одне одному вирішення складних прикладів – так вони чудово тренуватимуть уміння доносити власну думку, а також структурувати свої висловлювання. Водночас це й приклад того, як для вивчення математики в молодшій школі можна застосувати інтерактивний підхід.

Математика допомагає у публічних виступах / Фото Pexels

Емоції та здоров'я

Американські вчені з Дюкського університету довели, що математичні обчислення допомагають регулювати емоції, долати тривожність та стрес.

Зони префронтальної кори, яка відповідає, зокрема, за мотивацію, емоційні переживання, емпатію та самоконтроль, "вмикаються" під час розв’язання деяких математичних задач. Побоювання помилок, гнів, страх, прикрість, прокрастинація – із цим, згідно з дослідженням американців, допоможе впоратись математика.

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Критичне мислення

Аналізувати інформацію за допомогою логіки, вибудовувати послідовності, продумувати алгоритми, спостерігати, узагальнювати, шукати оптимальний шлях, – математика послідовно розвиває навички, які вчать міркувати. Ми переходимо від шкільних уроків до життєвих, від арифметики та рівнянь до планування кар'єри та, зокрема, виборів президента.

Завдяки математиці ми вчимося не домислювати, а оперувати точними визначеннями, не сліпо довіряти, а розмірковувати, оцінювати й передбачати, керуватись здоровим глуздом, а не емоціями.

Математика допомагає критично мислити під час прийняття серйозних рішень / Фото 24 канал

Фантазія та креативність

Не варто сприймати математику як суто технічну дисципліну, адже це лише один із напрямів її застосування. Математика та творчість тісно переплетені: категорії закономірностей, послідовностей, пропорцій та симетрії – це про музику, живопис, архітектуру чи про математику?

У часи античності піфагорійці помітили, що і музику, і космічні явища можна описати математично. Альберт Айнштайн, своєю чергою, уявляв себе фотоном і розмірковував, як його сприйме інший фотон: він описав цю частинку за допомогою уяви, а не чисел.

Математика може здаватися складною та незрозумілою – цариною геніїв чи принаймні людей із вродженими здібностями до неї. Але це не так! Нобелівський лауреат Річард Фейнман запевняв, що успіху він досяг саме завдяки наполегливим заняттям фізикою та математикою впродовж років, а зовсім не через вроджені таланти.

Математика допомагає розвивати фантазію та креатив / Фото Pexels