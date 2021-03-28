Священник-реформатор: як отець з Лопатина вчить молодь заробляти та працювати на благо громади

Фінансова грамотність може не тільки бути ефективною у формуванні сімейного чи особистого бюджету, але й допомагати розвитку цілих громад. Отець Василь Ждан з Лопатина втілює цікаві ідеї в життя, розвиваючи невеличкий населений пункт на Львівщині.

В селищі Лопатин Львівської області проживає близько 3 400 людей. Адміністратор парафії Успіння Пресвятої Богородиці отець Василь Ждан вчить молодих парафіян працювати на благо громади.

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Василь Ждан почав служити священником у місцевій парафії ще у липні 2011 року. Майже десятиліття молодий представник духовенства розвиває селище та втілює в життя важливі для громади проєкти.

Про священство я зламав щонайменше два стереотипи: я не маю автомобіля і великого живота,

– сміється отець.

Ініціативи священника

Мешканка Лопатина Аліна Шурак розповідає, що вже 2 роки займається виготовленням свічок. Багато форм є купленими, та деякі отець виливає сам.

Усі вироби з парафіну діти разом зі священником реалізовують в межах громади та сусідніх сіл, після чого використовують отримані кошти для потреб селища. Цьогоріч з продажів різдвяних та стрітенських свічок парафія отримала 16 200 гривень.

Односельчани на знак подяки шиють для отця ритуальну одіж. Багато виробів Василь Ждан відправляє на схід країни для священників, котрі не мають чого вдягнути на літургію.

Зараз ми маємо бути священниками, які йдуть до людей і не очікують, що до них сам хтось прийде, втілюючи лише хороші ідеї,

– говорить Василь Ждан.

За ініціативи пароха громада почала будувати у селищі катехитичну школу. В планах отця – закінчити будівництво цього року та почати заняття для школярів громади вже восени.

Як отець розвиває громаду: дивіться відео