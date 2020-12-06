Королівська сім‘я має власний підхід до вибору шкіл та педагогів, і інколи він досить суперечливий. До прикладу, відомо, що королева Єлизавета ІІ та її сестра Маргарет отримали домашню освіту. Як навчають британських монархів – читайте у матеріалі.

Один із найпопулярніших проєктів Netflix вже чотири роки розповідає про маловідомі факти з життя британської королівської родини. Якою є освіта монархів Великої Британії – повідомило видання "Освіторія".

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Індивідуальний підхід

Останні члени монаршої родини, які отримали домашню освіту, були королева Єлизавета II та її сестра, принцеса Маргарет. Так, до 7 років їхні заняття обмежувалися лише читанням і письмом, а уроки тривали з 9:30 до 11:00. Всю решту часу дівчата займалися танцями, плаванням та верховою їздою.

Але коли Єлизавета стала спадкоємицею престолу, все ускладнилося і для неї застосували індивідуальний підхід. Зокрема, майбутня королева опановувала детальне вивчення конституції, законодавства, історію монархії, історію Англії та США.

Найкращі педагоги

Цікаво, що читати Єлизавету навчила мама, а базові шкільні знання та аристократичний етикет вона засвоїла під наставництвом найкращих приватних викладачів. Зокрема, письмо викладав запрошений педагог з Вестмінстерської школи (одна з найстаріших та найпрестижніших шкіл Великої Британії).



Королева Єлизавета ІІ в молодості / Фото Marie Claire

Додамо, що серед співрозмовників королеви завжди були найрозумніші та найвизначніші люди свого часу. Тому на початку свого правління Її Величність почувалася невпевнено. І хоча знати все неможливо, королева достатньо орієнтувалася у політичному та суспільному житті.

Також Єлизавета з дитинства знала всі події – вона щодня читала Times, слухала новини ВВС та присвячувала час книгам. Спочатку це були автори класичного канону – Діккенса, Кіплінга, Бронте та Скотта, а пізніше – історична література про життя в різних куточках світу.

Відомо, що Коли Єлизаветі було 19 років, вона із власної ініціативи вивчилася на водія та долучилася до Жіночої допоміжної територіальної служби.

Що відомо про освіту принца Чарльза

З 7 років її син – принц Чарльз – навчався у школах Лондона, де вибудовував стосунки та отримував оцінки на рівні з однолітками.

Але вже у 13 років батько відвіз Чарльза до міжнародної школи-інтернату Ґордонстоун у Шотландії. Там йому довелося тренувати не тільки інтелект, але й характер. Адже у цій школі авторитет визначали не титул, а сила, характер, успіхи в навчанні та спорті. Проте, під час спортивних матчів хлопця могли побити не тільки суперники, але й члени власної команди.



Королева Єлизавета ІІ з принцом Чарльзом / Фото dailymail

Але Чарльз — не єдиний з королівської родини, хто зазнав знущань в школі. Така сама доля спіткала й Едварда — наймолодшого з дітей Єлизавети.

До того ж, принц Чарльз не був дуже витривалим. Короткі шорти в холодну пору року, постійно відчинені вікна, щоденні пробіжки та холодний душ Ґордонстоуну викликали в нього огиду.

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Згодом батько на півроку відіслав Чарльза вчитися в Австралію. І там хлопець теж мав різні випробування – триденні походи під сонцем, ночівля у спальних мішках посеред дикої природи, рубання дров, годування свиней та збір сміття.

Цікаво, що всі оцінки членів королівської родини можна побачити у відкритому доступі. Вони зазвичай хороші, але не найвищі. Оцінки виставляють викладачі, які піклуються про свою репутацію. За 12 років моєї кар’єри на мене не було жодного тиску змінити будь-яку оцінку.