Світовий банк виділить Україні 100 мільйонів доларів на стипендії студентам

Світовий банк виділить Україні 100 мільйонів доларів на виплати стипендій студентам, які здобувають вищу освіту. Це дозволить виплатити академічні та соціальні стипендії.

Завдяки спільного проекту Міносвіти та Світового банку надається фінансування у розмірі майже 100 мільйонів доларів для відшкодування бюджетної програми у секторі вищої освіти.

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Уряд України та Світовий банк ухвалили рішення про екстрену допомогу в галузі вищої освіти. Сума у розмірі майже 100 мільйонів доларів дозволить у цьому навчальному році виплачувати:

академічні стипендії для 172 тисяч студентів,

соціальні стипендії для 50 тисяч студентів.

Фінансова установа пояснила, що російське вторгнення в Україну, що досі продовжується, принесло невимовні страждання в українські сім'ї, і багато родин не можуть підтримувати освіту своїх дітей.

Ці стипендіальні програми допоможуть студентам забезпечити свої основні потреби та послуги, зрештою сприятимуть продовженню освітнього процесу та покращенню результатів навчання,

– вважають у Світовому банку.

Додамо, що раніше повідомлялося, всі науково-педагогічні працівники, які перебувають на зв’язку та проводять навчання в умовах воєнного стану, будуть отримувати зарплату. А студентам в цей час виплачуватимуться стипендії.