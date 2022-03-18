Завдяки спільного проекту Міносвіти та Світового банку надається фінансування у розмірі майже 100 мільйонів доларів для відшкодування бюджетної програми у секторі вищої освіти.

До теми Під час воєнного стану вчителі матимуть роботу і зарплату: Рада схвалила законопроєкт

Уряд України та Світовий банк ухвалили рішення про екстрену допомогу в галузі вищої освіти. Сума у розмірі майже 100 мільйонів доларів дозволить у цьому навчальному році виплачувати:

академічні стипендії для 172 тисяч студентів,

соціальні стипендії для 50 тисяч студентів.

Фінансова установа пояснила, що російське вторгнення в Україну, що досі продовжується, принесло невимовні страждання в українські сім'ї, і багато родин не можуть підтримувати освіту своїх дітей.

Ці стипендіальні програми допоможуть студентам забезпечити свої основні потреби та послуги, зрештою сприятимуть продовженню освітнього процесу та покращенню результатів навчання,

– вважають у Світовому банку.

Додамо, що раніше повідомлялося, всі науково-педагогічні працівники, які перебувають на зв’язку та проводять навчання в умовах воєнного стану, будуть отримувати зарплату. А студентам в цей час виплачуватимуться стипендії.