Загалом по всьому світу зростає попит на онлайн-навчання. За 2021 кількість звернень до діджитал-платформ збільшилася на 98%.

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Так, за даними експертів, українці почали втричі частіше відвідувати онлайн-курси у 2021 році і увійшли до трійки лідерів європейських країн, де купують онлайн-навчання.

Найбільший попит у столиці. Також серед лідерів – Харків, Одеса, Львів і Дніпро.

Які курси найпопулярніші

За популярністю найбільше купують курси:

англійської мови,

сучасні бізнес-напрямки,

ІТ-програмування,

курси підготовки для школярів.

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