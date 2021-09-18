Суворе правління повертається: таліби заборонили дівчатам навчатися у школах

Дівчата в Афганістані не зможуть повернутися до навчання в середній школі, а викладачки – до роботи у закладах. Представники "Талібану" дозволили ходити на уроки лише хлопчикам та вчителям-чоловікам.

Нове міністерство освіти Афганістану повідомило, що школярі та вчителі чоловічої статі повинні повернутися до навчання в середній школі вже з 18 вересня.

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В Афганістані дозволили вчитися у школах тільки хлопчикам

Однак у заяві талібів немає інформації про відновлення занять для учениць та викладачок.

Водночас офіційний представник "Талібану" Забіхулла Моджахед зазначив, що відкрити школи для представниць жіночої статі начебто "планують вже незабаром". Він також запевнив, що чиновники працюють над відповідною "процедурою".

Реакція школярок на рішення талібів

Одна з афганських учениць сказала журналістам, що почувається спустошеною, а перспективи в освіті "виглядають дуже похмуро". Вона вважає такі кроки останньою ознакою того, що Афганістан повертається до суворого правління 1990-х років.

Ще одна школярка – 16-річна дівчина з Кабула – зазначила, що це був "сумний день".

Я хотіла стати лікаркою! І ця мрія зруйнована. Не думаю, що вони дозволять нам повернутися до школи. Вони не хочуть, щоб жінки здобували освіту,

– наголосила вона.

Нагадаємо, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який раніше дотримувався суворих релігійних доктрин.

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