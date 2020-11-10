Безкоштовні школи з’явилися ще у 19 столітті в деяких країнах, зокрема у США, Німеччині, Італії, Іспанії, Франції та Британії. Але це була не повноцінна освіта, а такий собі благодійний набір знань, який необхідний, щоб людина могла повноцінно жити в суспільстві.

Але і більшості країн зараз батьки або платять за навчання дитини особисто, або сплачують за її освіту податками, передає видання "Освіторія".

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Проте лишилися держави, де і досі існує безкоштовна освіта.

В яких країнах освіта безкоштовна і яка вона

Китай

У державних школах Китаю на навчання впливають переважно чиновники, а керівників закладів освіти можна легко звільнити. У таких школах дають базовий набір знань для життя в соціумі, початкову військову і трудову підготовку та однакове політичне бачення.

Більшість учнів ходять ще й до платних освітніх центрів, де підвищують знання. Адже державна школа не дає достатньої бази для вступу в університети.

Цікаво, що у Китаї лише одна дитина із сімнадцяти ходить до приватної школи. Адже вони недешеві і коштують від 3 тисяч доларів на місяць. Такі учні проживають у пансіоні, харчуються, навчаються за сучасними методиками та мають високі шанси вступити до університетів.

Всі решта мають безплатну неповну середню освіту. Але навчатися там доволі важко, адже у класах по 40-80 дітей, тож учителям доводиться говорити в мікрофон, щоб усі чули. А дисципліна в таких школах як в армії: за запізнення – прибирання класу або всі уроки стояти. Учнів вчать дідівським способом: вимагають запам’ятовувати слово в слово визначення з підручників.



Навчання учнів у Китаї / Фото "Освіторія"

Окрім того, там всюди панує конкуренція. Так, якщо після завершення початкової школи оцінки низькі, то до університету учень вже не дійде. А вища освіта, яку отримує лише 10% випускників, — єдиний шанс мати високооплачувану роботу.

Також у безкоштовних школах є державні іспити (не просто контрольні роботи, а ДПА) двічі на рік вже в початковій школі. А уроки у школі тривають по 8-9 годин, потім секції, домашні завдання, репетитори до пізньої ночі.

Сінгапур

У Сінгапурі багато дітей ходять у державні школи, але там теж присутня конкуренція. Учні займаються по 16 годин на добу шість днів на тиждень, а в неділю мають велике домашнє завдання.

Цікаво, що у Сінгапурі останнім часом на освіту йде 20% держбюджету. І хоча атмосфера у безкоштовних школах краща, методи викладання сучасні, а педагоги переважно професіонали, класи там буде великі і є багато додаткових занять.

Фінляндія

У Фінляндії з держбюджету на освіту йде 17%, але такі фінанси є наслідком розвиненої економіки та високих податків (36%) для всіх громадян. Тобто податками громадяни країни оплачують дітям навчання у школах за місцем проживання такі умови, як у найкращих приватних школах інших країн.

Додамо, що кожна школа забезпечує дітей безкоштовним харчуванням, проїздом, підручниками та навіть планшетами.

Також у Фінляндії та Сінгапурі учнів не підганяють у навчанні, там окремо займаються з тими, хто відстав від однокласників, іноді когось залишають на другий рік. Класи там маленькі – до 15 учнів.

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Болгарія

До середини 1950-х років у Болгарії учні навчалися лише сім класів, де акцент робили на азах наук, початковій трудовій і військовій підготовці, ідеологічних моментах (далі навчання було платним). Також кожен школяр мав працювати на підприємстві чи в колгоспі.

Згодом таке навчання зникло у 1970-80-ті роках, коли вирішили виховувати людину майбутнього, яка працюватиме в різних професіях.

Зараз у Болгарії офіційно витрачають 200 – 400 доларів щомісяця на підготовчі курси до вступу в найкращі гімназії. Бо, жодна із систем державної освіти не орієнтована на підготовку до вишів та не забезпечує успішне професійне майбутнє.

Яке навчання в Україні

В Україні лише 1% учнів ходить до приватних закладів освіти (дешеві – від 300 доларів на місяць, середні від 500 доларів, а елітні – від 1 тисячі доларів).

Але на батьківських форумах підраховують, що витрати в безкоштовних державних школах теж немалі. До прикладу, якщо врахувати канцтовари, робочі зошити та інші щорічні "набори школяра", то це коштуватиме близько тисячі гривень на рік.



Освіта в Україні / Фото transkarpatia

Також у таких школах іноді поширені, хоч і не завжди законні, батьківські внески (на охорону школи, питні фонтанчики, сигналізацію, меблі, подарунки, екскурсії, ремонти тощо), а це теж 3 – 6 тисяч гривень на рік.

Окрім того, часто в українських школах не всім учням без індивідуальної допомоги репетиторів вдасться вступити до бажаних вишів. А це теж дороге задоволення: репетитори з англійської мови хочуть мінімум 400 гривень на годину, а це близько 30 тисяч гривень на рік.