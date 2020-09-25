Міністерство освіти і науки України відреагувало на сутички біля Олімпійського коледжу в Києві. Зокрема, т.в.о міністра освіти Сергій Шкарлет запевняє, що з реорганізацією цього коледжу є багато маніпуляцій, проте позиція МОН незмінна.

Чому виник скандал в Олімпійському коледжі

МОН хоче перевести Олімпійський коледж імені Івана Піддубного в юрисдикцію Національного університету фізичного виховання і спорту (НУФВСУ), передає 24 канал.

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Але студенти виступають проти цього. Вони вважають це спробою рейдерського захоплення території та будівель навчального закладу. Адже коледж розміщений на 16 гектарах біля станції метро "Лісова" у Києві.

До слова, 24 вересня на території Олімпійського коледжу навіть відбулися сутички між студентами та правоохоронцями, є постраждалі.

Реакція МОН на цю ситуацію

Натомість у Міносвіти це називають звичайною реорганізацією, передає пресслужба відомства.

“Хочемо підкреслити, що тут йдеться про реорганізацію коледжу, а не ліквідацію. Реорганізація відбуватиметься шляхом приєднання коледжу як відокремленого структурного підрозділу до Національного університету фізичного виховання і спорту України», - запевнили у МОН.

А тимчасовий очільник відомства Сергій Шкарлет теж прокоментував заяви про рейдерство. "Власник – держава. Яке рейдерство? Держава забирає в держави? Це підміна понять", — стверджує він.

У Міністерстві кажуть, що приєднання Олімпійського коледжу до Національного університету фізичного виховання і спорту передбачає окрему фінансову програму та бюджетну дисципліну. "Для коледжу нічого не змінюється. Це єдиний заклад фахової передвищої освіти, який ще залишився не переданий до вишів", – додав Шкарлет.



Олімпійський коледж імені Івана Піддубного / Фото з сайту закладу

Зазначимо, що всі студенти з цього коледжу продовжать навчання у структурному підрозділі Національного університету фізичного виховання і спорту України за обраними спеціальностями.

У МОН також наголосили, що вони засуджують спроби використання учнів коледжу у політичних інтересах. Вони звернулися до правоохоронців із проханням швидко розслідувати інцидент, який відбувся на території коледжу.

До слова, 25 вересня о 10 ранку студенти коледжу вийшли на акцію протесту перед Кабміном.