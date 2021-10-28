На Сумщині всі школи переходять на дистанційку: скільки учнів хворіє на COVID-19

У Сумській області всі школи з 29 жовтня переходять на дистанційне навчання. Все через погіршення ситуації з коронавірусом, адже багато дітей зараз хворіє.

Передбачається, що дистанційка для учнів з 1 по 11 класи триватиме до 7 листопада. Але якщо ситуація не покращиться – її можуть продовжити.

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Рішення про перехід школярів 1 – 11 класів на дистанційне навчання прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За це рішення проголосували всі члени обласної комісії.

Таке рішення обумовлене тим, що захворюваність COVID-19 в області зростає швидкими темпами.

Скільки учнів у Сумах хворіє на COVID-19? Директор Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова повідомила, що лише в жовтні інфікувалися коронавірусом майже 700 учнів. Усього за місяць COVID-19 виявили у 1131 учасників освітнього процесу.

До слова, з 30 жовтня 2021 року у червону зону карантину перейдуть Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області. Як там будуть працювати школи та виші – читайте у статті.