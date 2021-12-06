На Сумщині вчителька судиться зі школою через відсторонення: суд задовольнив позов

У Роменському суді, що на Сумщині, слухали справу вчительки Ганни Поліщук. Жінка подала позов проти школи через відсторонення від роботи.

Суд проходив у спрощеному провадженні. Відповідачем у справі є директорка Роменської ЗОШ №2 Олена Юракова.

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Вчителька Ганна Поліщук у позові посилається на конвенцію з прав людини та на заборону дискримінації за будь-якими ознаками. Також вона зазначає, що урядом не оголошено надзвичайного стану через епідемію COVID-19, тому вакцинація є добровільною.



Відсторонена вчителька Ганна Поліщук у суді

Директорка школи відповіла, що є рішення комісії з ТЕБ та НС та стаття Конституції, де вказано, що "уряд в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання". Також посилається на наказ МОЗ про перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації.

На питання судді, чому вчителька не продовжила викладати свій предмет дистанційно, Ганна Поліщук відповіла, що її групу передали іншому вчителю.

Своєю чергою, на питання чому вирішили відстороняти від роботи, якщо навчання все одно дистанційне, директорка школи повідомила, що у постанові Кабміну про форму навчання не йдеться.

Також, якщо директор не відсторонити невакцинованого працівника, йому загрожує штраф у розмірі до 170 тисяч гривень.

Суд задовольнив позов

Після наради суд частково задовольнив позов – скасував наказ про відсторонення. Однак прохання про відшкодування грошей, які вчителька втратила за цей час, не задовольнили.

Рішення суду набирає сили через 30 днів – з 6 січня 2022 року. Протягом цього часу сторони можуть його оскаржити.

До слова, суд на Волині протягом 9 днів зареєстрував від працівників освіти 10 позовних заяв на своїх роботодавців. Вчителі просять визнати незаконним та скасувати наказ про відсторонення. Деталі – читайте за посиланням.

Відсторонення вчителів: коротко