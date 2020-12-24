У глухівській школі на Сумщині розгорівся скандал через подарунок від Святого Миколая. Хлопчик єдиний в класі не отримав солодощів на свято. Дитина засмутилася, а мама припускає, що це помста через конфлікт з вчителем. У школі такі звинувачення відкидають.

За кілька днів до цього жінка протестувала проти того, щоб її син співав російську пісню на ранку. Про це повідомляє ТСН.

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Що відомо про інцидент

Мама хлопчика не здавала грошей на подарунок через те, що дитині не можна їсти солодощі.

Жінка попросила вчительку роздати подарунки після уроків, коли її сина вже не буде в класі.

Натомість великі коробки очікували дітей на парті ще перед початком навчання.

Хлопчику довелося спостерігати за тим, як інші діти їли цукерки та гралися подарунками.

Він каже, що діти цілий день гралися цукерками, їли, і звідти випав магніт. А йому вчителька дала маленьку торбинку, а там магніту не було. Він засумував, мовляв, я що, Миколая розлютив, бо він не дав магніту мені,

– розповіла жінка.

Школа заперечує усі звинувачення

Свою історію жінка описала в батьківській групі у фейсбуці. У своєму дописі вона звинуватила вчительку у помсті за те, що її син відмовився співати російську пісню. Натомість адміністрація школи відкидає усі звинувачення мами учня.

Відмовитися можна тоді, коли це було запропоновано. Як відомо, таких пропозицій зі сторони вчителя не було, та вони були б і недоречні,

– мовиться у дописі адміністрації школи у фейсбуці.

Вони додали, що у школі дійсно було свято першокласників, але російських пісень там не співали. Адміністрація каже, що навіть має відповідні відеозаписи із святкувань, у якому також брав участь син жінки. Самої ж мами, як зазначили в школі, на святі не було.