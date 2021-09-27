На Сумщині у навчальних закладах з низьким рівнем вакцинації виявили COVID-19

У Сумській області зафіксували спалах COVID-19 серед освітян. Станом на 27 вересня на самоізоляцію в області пішли 48 класів через поширення коронавірусу.

На Сумщині COVID-19 підтвердили у 133 дітей та 53 педагогів. Водночас спалах недуги зафіксували у тих навчальних закладах, де вакцинували менше за 80% працівників.

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Як розповіла директорка обласного Департаменту освіти та науки Вікторія Гробова, наразі 2 заклади освіти не мають права працювати в умовах жовтої зони у звичайному режимі. Вона закликала освітян здійснити повну вакцинацію проти COVID-19.

За її словами, тільки за вихідні в області провакцинувалось 1050 педагогічних працівників. Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький підкреслив, що потрібно вчасно вакцинуватися, аби зупинити поширення коронавірусу.

Нові правила роботи шкіл і садочків

Нещодавно державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що протягом найближчих 2 – 3 тижнів Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська область можуть перейти у червону зону.

У жовтій зоні щонайменше 80% персоналу закладу повинні мати COVID-сертифікат. Підтвердити це можна одним з документів:

"жовтим" сертифікатом (підтверджує отримання 1 дози вакцини);

"зеленим" сертифікатом (підтверджує завершення вакцинації);

міжнародним свідоцтвом про вакцинацію;

довідкою 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини).

Також працівники закладів освіти, які вже перехворіли на коронавірус, зможуть пред'явити довідку про одужання або здати негативний ПЛР-тест.

Але вимога щодо 80% вакцинованих працівників не поширюється на 1 – 4 класи та дитсадки. Початковій школі та садочкам дозволили працювати в усіх зонах карантину.