На Сумщині COVID-19 підтвердили у 133 дітей та 53 педагогів. Водночас спалах недуги зафіксували у тих навчальних закладах, де вакцинували менше за 80% працівників.

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Як розповіла директорка обласного Департаменту освіти та науки Вікторія Гробова, наразі 2 заклади освіти не мають права працювати в умовах жовтої зони у звичайному режимі. Вона закликала освітян здійснити повну вакцинацію проти COVID-19.

За її словами, тільки за вихідні в області провакцинувалось 1050 педагогічних працівників. Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький підкреслив, що потрібно вчасно вакцинуватися, аби зупинити поширення коронавірусу.

Зверніть увагу! Нещодавно державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що протягом найближчих 2 – 3 тижнів Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська область можуть перейти у червону зону.

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У жовтій зоні щонайменше 80% персоналу закладу повинні мати COVID-сертифікат. Підтвердити це можна одним з документів:

"жовтим" сертифікатом (підтверджує отримання 1 дози вакцини);

"зеленим" сертифікатом (підтверджує завершення вакцинації);

міжнародним свідоцтвом про вакцинацію;

довідкою 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини).

Також працівники закладів освіти, які вже перехворіли на коронавірус, зможуть пред'явити довідку про одужання або здати негативний ПЛР-тест.

Але вимога щодо 80% вакцинованих працівників не поширюється на 1 – 4 класи та дитсадки. Початковій школі та садочкам дозволили працювати в усіх зонах карантину.