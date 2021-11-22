Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький розповів, що таке рішення прийняла обласна комісія з питань ТЕБ та НС.

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Зазначається, що територіальні громади, в яких епідеміологічний рівень дозволяє перейти на очне навчання, будуть самостійно приймати рішення щодо її вибору.

Дистанційне навчання в школах: прийшов час його скасовувати. Але не для всіх... Громади будуть самостійно приймати рішення щодо форми навчання,

– написав Живицький.

Він наголосив, що ризикувати ситуацією, а головне життям і здоров’ям людей, влада не може, тож рішення будуть приймати диференційовано.

"Зважаючи на епідситуацію на місцях, громади мають виважено, на власний розсуд і в розрізі кожного навчального закладу опрацювати це питання. Разом з тим, не зупиняємо проведення перевірок. Школи знаходяться у власності громад, тож контроль – це пряма відповідальність їх адміністрацій", – додав Живицький.

Голова Сумської ОДА доручив проінспектувати виконання карантинних заходів у школах, що планують з понеділка, 22 листопада, виходити на навчання.

Повернення до очного формату можливе лише після ретельної перевірки закладів на готовність працювати в умовах червоної зони:

слідувати обмежувальним заходам,

персоналу стовідсотково мати COVID-сертифікати,

дотримуватися маскового режиму,

використовувати антисептичні засоби тощо.

Додамо, що станом на 18 листопада у Сумській області від коронавірусу щеплено 95,5% працівників навчальних закладів. Від роботи в школах відсторонені 117 осіб (це 0,7% від загальної кількості освітян).

До слова, з 22 листопада близько 11 тисяч шкіл повертаються до очного навчання. У МОЗ та ВООЗ спростовують інформацію, що учні є основними розповсюджувачами вірусу. Фахівці стверджують, що передачі COVID-19 у школах можна запобігти за допомогою карантинних заходів.

Які міста відновили очне навчання в Україні

Київ

Чернівці

Черкаси

Миколаїв

Рівне

Львів

Івано-Франківськ

Житомир

Харків

Одеса

Зазначимо, що в інших областях навчання у школах частково відбувається очно (де вакциновано 100% працівників), частково в онлайн-режимі.

Текст публікації Дмитра Живицького:

Дистанційне навчання у школах: прийшов час його відміняти! Але не для всіх. Сьогодні на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС вирішили, що громади, у яких епідеміологічний рівень дозволяє перейти в "офлайн", будуть самостійно приймати рішення щодо форми навчання.

Ми рекомендуємо це зробити очільникам громад: Андріяшівської, Бездрицької, Березівської, Вільшанської, Верехньосироватської, Грунської, Комишанської, Коровинської, Миропільської, Новослобідської, Попівської, Річківської, Синівської, Садівської, Хмелівської, Чернеччинської, Юнаківської сільських, Дубов’язівської, Великописарівської, Кириківської, Есманьської, Зноб-Новгородської, Липоводолинської, Миколаївської, Свеської, Степанівської, Чупахівської, Шалигинської, Ямпільської селищних, Ворожбянської, Глухівської, Дружбівської, Конотопської, Кролевецької, Охтирської, Путивльської, Тростянецької, Шосткинської міських рад. Рішення громади мають прийняти якнайшвидше.