Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький розповів, що таке рішення прийняла обласна комісія з питань ТЕБ та НС.
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Зазначається, що територіальні громади, в яких епідеміологічний рівень дозволяє перейти на очне навчання, будуть самостійно приймати рішення щодо її вибору.
Дистанційне навчання в школах: прийшов час його скасовувати. Але не для всіх... Громади будуть самостійно приймати рішення щодо форми навчання,
– написав Живицький.
Він наголосив, що ризикувати ситуацією, а головне життям і здоров’ям людей, влада не може, тож рішення будуть приймати диференційовано.
"Зважаючи на епідситуацію на місцях, громади мають виважено, на власний розсуд і в розрізі кожного навчального закладу опрацювати це питання. Разом з тим, не зупиняємо проведення перевірок. Школи знаходяться у власності громад, тож контроль – це пряма відповідальність їх адміністрацій", – додав Живицький.
Голова Сумської ОДА доручив проінспектувати виконання карантинних заходів у школах, що планують з понеділка, 22 листопада, виходити на навчання.
Повернення до очного формату можливе лише після ретельної перевірки закладів на готовність працювати в умовах червоної зони:
- слідувати обмежувальним заходам,
- персоналу стовідсотково мати COVID-сертифікати,
- дотримуватися маскового режиму,
- використовувати антисептичні засоби тощо.
Додамо, що станом на 18 листопада у Сумській області від коронавірусу щеплено 95,5% працівників навчальних закладів. Від роботи в школах відсторонені 117 осіб (це 0,7% від загальної кількості освітян).
До слова, з 22 листопада близько 11 тисяч шкіл повертаються до очного навчання. У МОЗ та ВООЗ спростовують інформацію, що учні є основними розповсюджувачами вірусу. Фахівці стверджують, що передачі COVID-19 у школах можна запобігти за допомогою карантинних заходів.
Які міста відновили очне навчання в Україні
- Київ
- Чернівці
- Черкаси
- Миколаїв
- Рівне
- Львів
- Івано-Франківськ
- Житомир
- Харків
- Одеса
Текст публікації Дмитра Живицького:
Дистанційне навчання у школах: прийшов час його відміняти! Але не для всіх. Сьогодні на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС вирішили, що громади, у яких епідеміологічний рівень дозволяє перейти в "офлайн", будуть самостійно приймати рішення щодо форми навчання.
Ми рекомендуємо це зробити очільникам громад: Андріяшівської, Бездрицької, Березівської, Вільшанської, Верехньосироватської, Грунської, Комишанської, Коровинської, Миропільської, Новослобідської, Попівської, Річківської, Синівської, Садівської, Хмелівської, Чернеччинської, Юнаківської сільських, Дубов’язівської, Великописарівської, Кириківської, Есманьської, Зноб-Новгородської, Липоводолинської, Миколаївської, Свеської, Степанівської, Чупахівської, Шалигинської, Ямпільської селищних, Ворожбянської, Глухівської, Дружбівської, Конотопської, Кролевецької, Охтирської, Путивльської, Тростянецької, Шосткинської міських рад. Рішення громади мають прийняти якнайшвидше.