В Сумах вчитель спровокував скандал, бо закликав учнів вітати рідних зі святом російської армії

В школі №18 у Сумах на уроці з предмету “Захист Вітчизни” вчитель Борис Соломонов заявив учням про необхідність привітати рідних з 23 лютого, хоча це свято російської армії. На дії вчителя звернула увагу сержантка Збройних сил України.

Військова та активістка привернула до ситуації увагу Міністерства освіти і науки.

До теми "Важливий день для багатьох українців": у Харкові виник скандал із кондитерською через 23 лютого

Жінка обурена, адже вчитель вищої категорії, який має звання полковника, закликав дітей вітати рідних з днем ворожої Україні армії.

Я, молодший сержант ЗСУ, мама трьох дітей, яким ще вчитися в цій країні, наполегливо прошу Держслужбу якості освіти, МОН і Управління освіти і науки Сумської міськради нагадати полковнику, що він викладає Захист Вітчизни в Україні, а не в Росії,

– написала Герасименко.

Цей допис вже спричинив скандал в соцмережі, зібравши понад сотню коментарів. Зокрема, українці просять МОН, поясніть вчителеві, щоб він не зомбував дітей таким вихованням.

Проте дехто підтримує вчителя, наголошуючи, що це радянське свято, а не російське. "Ми прекрасно знаємо що відбувається між країнами. Вчитель просто згадав про це, він же не нав'язує і не змушує нас святкувати це свято", - пишуть вони.



Додамо, що 23 лютого – це свято російської армії, що сім років веде війну проти України і ледь не кожного дня вбиває українців. Більше про це свято – читайте тут.

До слова, у 2014 році після нападу Росії на Україну, втрати Криму та частини Донбасу президент Порошенко проголосив, що День захисника України має святкуватись не на умовах окупантів і не за їх версією історії. Так Україна отримала свято своїх власних захисників – 14 жовтня.