У Сумах вакцинувалися 100% працівників шкіл: деталі

У школах працівник продовжують вакцинуватися від коронавірусу. Наразі у Сумах щеплення отримали всі 100% вчителів у школах. Проте зазначимо, що 19 вчителів досі відсторонені з роботи, тож їх не враховували.

Вакцинація освітян у Сумах

Про це під час апаратної наради у мерії 29 листопада повідомила заступниця керівника міськуправління освіти Олена Назаренко.

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За її словами, у школах на сьогодні вакциновано 100% працівників. Це 3494 особи. Водночас у дитячих садочках наразі щеплено 99,7% – 1907 осіб.

Це один із найвищих показників серед обласних центрів в Україні. У всіх міських закладах освіти 105 осіб мають протипоказання, 19 – усунено через відсутність вакцинації з інших причин,

– сказала вона.

У МОН повідомили, що загалом у Сумській області вакцинували 93,9% освітян.

Коронавірус у Сумах

Скільки дітей у Сумах хворіє на коронавірус? Зазначимо, що у дитсадках COVID-19 зафіксовано у 8 працівників та 9 дітей. На самоізоляції знаходяться 8 груп.

Натомість у школах хворіють 44 дитини, 38 з яких захворіли до початку виходу на очне навчання.

На Сумщині за минулу добу, 28 листопада, коронавірус підтвердили у 58 людей, троє людей померли від ускладнень.Водночас одужання підтвердили у 224 мешканців області.Наразі з активним діагнозом коронавірусу в області – 11 041 людина. За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 124 582 людей, з яких 2 533 людини померли.

У Сумській міській раді повідомили, що у місті перевірили 75 шкіл та 6 закладів дошкільної освіти. Порушення встановлено в кожній 5 школі, тобто у 20% перевірених навчальних закладів.

Найвищий рівень недотримання протиепідемічних вимог у школах Буринської, Роменської, Путивльської, Ямпільської, Конотопської та Сумської міської громад. 14 директорам надані приписи, 6 – отримали штраф.

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До слова, загалом в Україні переважна більшість педагогів вже вакциновані. Так, зараз однією дозою щеплені 96,5% працівників шкіл, з них повний цикл вакцинації пройшли 86,4%, тобто понад 563 тисячі людей.

Але за даними МОН, на жаль, досі є вчителі, яких відсторонили від роботи. За оперативною інформацією МОН, це 2,8 тисячі педагогів шкіл. Найбільше відсторонень вчителів зафіксовано в Рівненській (384 вчителі) та Київській (281 вчитель) областях.