Вибухотехніки заявили, що серед експонатів музею були дві міни часів Другої світової війни, але вони виявилися навчальними. А от снаряд – був бойовим і містив у собі вибухову речовину.

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Боєприпас пролежав у шкільному музеї щонайменше 60 років. За висновком експертів, він міг вибухнути будь-якої миті.

Під час огляду експозиції було виявлено зенітний снаряд часів Другої світової війни калібру 50 міліметрів. На місці події вибухотехніки вилучили снаряд і доправили його до вибухо-технічного центру,

– сказали у нацполіції Сумської області.

До слова, у Вінниці під час святкової лінійки у школі 71-річному чоловіку раптово стало погано. Медики не змогли його врятувати. Відомо, що дідусь прийшов на свято до свого онука-першокласника. За попередніми даними, у чоловіка зупинилося серце.