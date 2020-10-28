Проректор сумського університету вимагав гроші у розмірі 5 тисяч доларів від місцевого підприємця за надання в оренду приміщення вишу. Його затримали одразу після отримання хабаря.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

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Проректора затримали 27 жовтня працівники управління стратегічних розслідувань в Сумській області та слідчі Нацполіції одразу після отримання неправомірної вигоди.

За інформацією місцевих ЗМІ, ймовірно, йдеться про Юрія Штика – проректора з адміністративно-господарської роботи Сумського педуніверситету імені А.С. Макаренка.

Відомо, що підприємець мав сплатити проректору вишу 5 тисяч доларів в обмін на договір про оренди 300 квадратних метрів приміщень університету.

Наразі вирішується питання про повідомлення підозри. На проректора чекає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю три роки, з конфіскацією майна.



Правоохоронці затримали проректора після хабаря / Фото Нацполіція

Додамо, що в декларації Штика за 2019 рік зазначається, що він має земельну ділянку площею 1200 метрів квадратних у Стецьківці Сумського району та автомобіль Форд.

За 2019 рік пан Юрій заробив майже 315 тисяч гривень. Також задекларував 6 тисяч гривень гонорарів, 14 тисяч страхових виплат та 2 тисячі матеріальної допомоги.