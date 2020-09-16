У школі в Сумах на школяра впала стара віконна рама з металевими ґратами. Хлопчик отримав рвані рани, ще двоє дітей постраждали.

Інцидент стався на уроці фізкультури в навчальному закладі "Барвінок", написала мама постраждалого учня Поліна Ріман у фейсбуці.

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Жінка опублікувала моторошні фото та розповіла, що рама звалилася на її сина просто під час уроку. На світлині видно, що вікна школи, а також віконні рами, знаходяться в жалюгідному стані, а тому є небезпечними для дітей.

Хлопчик залишився цілий, але отримав рвані рани на шиї та потилиці. В коментарях відзначають, що постраждало двоє дітей. Зокрема, один з батьків написав, що в його дитини розбита голова.



"Звичайний урок фізкультури в Сумській школі. Як вберегти своїх дітей від різаних ран та вікон, що падають на голови, відправляючи щодня дитину в школу?" – обурюється мама школяра.

Батьки учнів вже готують колективне звернення до керівництва школи та управління освіти через цей інцидент. Зазначимо, що в "Барвінку" навчаються молодші класи загальноосвітньої школи №4.