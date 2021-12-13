Суди повертають на роботу не всіх відсторонених вчителів

Відсторонені через відсутність вакцинації педагоги подають численні позови до судів, в яких оскаржують рішення про відсторонення. Проте далеко не всіх вчителів повертають на роботу до школи.

Рішення судів публікуються на сайті судового реєстру, і всі вони не однакові.

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Згідно з матеріалами справ, працівники шкіл намагаються домогтися повернення на роботу попри відсутність щеплення, а також просять відшкодувати кошти, які їм не були виплачені через відсторонення.

Де вчителі виграли в судах

Справа директорки на Закарпатті

2 грудня в місті Виноградів, що на Закарпатті, суд скасував наказ про відсторонення директорки місцевої школи №3 ім. Жігмонда Перені. Суддя не лише повернув на роботу керівницю, а й зобов’язав їй компенсувати кошти.

Позивачка отримає від місцевого комунального управління понад 22 тисячі гривень невиплаченої зарплати та 25 тисяч гривень моральної шкоди.

Справа педагогів на Вінниччині та Донеччині

7 грудня в містах Мирноград Донецької області та Липовець Вінницької області суди ухвалили скасувати накази про відсторонення та компенсувати заробітну плату за час вимушеної відсутності педагога на роботі. Хоча моральну шкоду позивачі не просили.

Справа вчительки на Сумщині

6 грудня суд Сумської області також постановив відновити вчительку на роботі, про що 24 канал вже писав. Проте суддя задовольнила позов лише частково, вона не стала зобов’язувати компенсовувати заробітню плату.

Де вчителі програли справу

Проте не всі суди стають на сторону відсторонених. Так, 8 грудня суд Миколаївської області, навпаки, відмовився поновлювати на роботі вчительку. Суддя зазначила, що у випадку обов’язкової вакцинації суспільні інтереси вагоміші, ніж особисті.

Держава, встановивши відсторонення педагогів від виконання обов’язків, які не мають профілактичного щеплення, реалізує свій обов’язок щодо забезпечення безпеки життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу, в тому числі й самих дітей,

– йдеться у повідомленні суду.

Отже, право позивача на працю у школі було тимчасово обмежено з огляду на суспільні інтереси, оскільки вчителька відмовилася від обов’язкового щеплення.

Усі рішення наберуть законної сили за 30 днів з моменту ухвалення та можуть бути оскаржені в апеляції до цього часу.

Відсторонення вчителів

Учителів, які не вакцинуються зовсім, відстороняють від роботи, і їм не нараховувуються стаж та зарплата за цей період. Станом на 3 грудня відстороненими залишалися понад 2 тисячі вчителів.

Коли відсторонені вчителі зможуть повернутися до роботи? Як тільки освітяни вакцинуються або нададуть довідку про протипоказання до щеплень чи довідку про те, що перехворіли, вони зможуть повернутися до роботи.