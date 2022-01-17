Позивачка працює помічницею вчителя у Сумській початковій школі №11 з 2016 року. Цікаво, що розгляд справи тривав без неї.

До теми Суд відмовився повертати на роботу невакциновану вчительку з Волині: подробиці

Чому її відсторонили

Жінку відсторонили через відсутність вакцинації ще в листопаді 2021 року. За словами директорки школи Тетяни Борисенко, жінка вагітна, і їй пропонували оформити дні декретної відпустки замість відсторонення.

Проте тоді педагогиня не схотіла і сказала, що їй краще відсторонення, бо так зможе відпочити й побути вдома зі старшою дитиною. Згодом вона подала позов до суду, у школі цього не знали.

Адвокат позивачки заявив, що відсторонення від роботи без збереження зарплати з зазначених в наказі підстав, не відповідало закону.

Зокрема, посилалися на кодекси законів про працю, де не передбачено такої підстави як усунення працівника від роботи за відсутності медичних щеплень.

Скільки школа має заплатити педагогині

Суд задовольнив позов помічниці вчителя. Тепер школа має виплатити їй понад 23 тисячі гривень. Жінка отримає:

зарплату за час вимушеного прогулу – 13 тисяч гривень,

2 тисячі гривень моральної шкоди,

а також 1,8 тисячі гривень, які витратила на суд, та 7 тисяч гривень – на адвоката.

У сторін є 10 днів на апеляцію. Чи подаватиме апеляцію школа – вирішуватимуть згодом.

До слова, судова практика у таких випадках наразі неоднозначна. Так, на Волині невакциновану вчительку, яка подала до суду на школу через відсторонення, також повернуть до роботи та виплатять зарплату за час відсутності – понад 24 тисячі гривень.

Водночас суд на Рівненщині відмовив у задоволенні двох позовних заяв вчителів, які хотіли скасувати наказ про відсторонення.