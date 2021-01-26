Суд зобов'язав Міністерство освіти та науки переглянути підручники з історії України щодо висвітлення подій Революції Гідності. Задовільнили позов заступника керівника адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.

Джерело: Окружний адміністративний суд Києва

Чому Портнов подав до суду? Портнов звернувся до МОН з вимогою переглянути вісім підручників для 5-11 класів з історії України, які надрукували у 2018 та 2019 роках. Також він вимагав переглянути інші посібники та навчальні програми, які стосувалися опису подій 2013-2014 років.

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Але, як йдеться у рішенні суду, Міносвіти відхилило вимогу Портнова і тоді він звернувся до суду.

Чому Портнов просить переглянути шкільні підручники

За словами ексчиновника, у підручниках історія з 2013 року викладається однобічно та з вигадуванням фактів, а також містить маніпулювання фактами та ознаки спотворення інформації та подій, що відбувалися у період 2013-2014 років.

Також Портнов зазначає, що інформація у підручниках спотворює історичні події та містить інформацію, яка не підтверджена фактами.

Приклад з підручнику: "22 січня 2014 року, у День соборності України, снайпери "Беркута" застрелили на вулиці Грушевського п`ятьох активістів Євромайдану" (йдеться у підручнику історії України для 11 класу авторів B.C. Власова та C.B. Кульчицького).

Але Портнов вказує, що автори категорично стверджують, що саме правоохоронці вбили п'ятьох людей, хоча у Єдиному державному реєстру судових рішень немає обвинувальних вироків про те, що працівники "Беркуту" визнані винними у вбивстві 22 січня 2014 року активістів Євромайдану.

Про які шкільні підручники йдеться:

Історія: Україна і світ: (інтегрований курс, рівень стандарту): підручник для 11 класу (автори – Мар`ян Мудрий, Олена Аркуша, Видавництво "Генеза", 2019).

Історія України. Рівень стандарту: підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (автори – Г.М. Хлібовська, О.В. Намук, М.Є. Крижановська, І.Б. Гирич, І.О. Бурнейко. Видавництво "Астон", 2019).

Історія України (профільний рівень): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (автор – О.О. Мартинюк. Видавництво "Ранок", 2019).

Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (автор – О.О. Мартинюк. Видавництво "Ранок", 2019).

Історія України (профільний рівень): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (автори – B.C. Власов, C.B. Кульчицький. Видавництво "Літера ЛТД", 2019).

Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (не вказано автора та видавництво).

Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (автори – Н.М. Сорочинська, О.О. Гісем. Видавництво "Навчальна книга").

Вступ до історії: підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (автори – І.Я. Щупак, І.О. Піскарьова, О.В. Бурлака. Видавництво "Оріон", 2018).

Рішення суду

Суд задовольнив позов Портнова та визнав протиправною бездіяльність Міносвіти, коли відомство відмовилося переглянути підручники. Також Міністерство освіти зобов'язали переглянути підручники з історії для 5-11 класів, що вийшли друком у 2018-2019 роках.

Окрім того, МОН має оплатити судові витрати у розмірі 1 681,60 гривень. Рішення суду набере чинності, якщо жодна зі сторін не звернеться з апеляцією.