Суд виніс вирок за булінг п’ятьом школяркам з Чернігова: вони жорстоко били однолітків

Джерело:Деснянський районний суд Чернігова
П’ятеро школярок у Чернігові жорстоко били та знущалися з однолітків. Через це суд виніс покарання дівчатам – умовні строки та примусове виховання.
Відомо, що починаючи з березня 2017 року, п’ять школярок періодично завдавали тілесних ушкоджень та принижували своїх одноліток. При цьому, інші підлітки просто спостерігали за цим та знімали знущання на відео.
До теми У Черкасах вчителька влаштувала цькування усьому класу: діти відмовляються ходити до школи
Обвинуваченим у справі булінгу дівчатам інкримінували групове хуліганство, вчинене із особливою зухвалістю та винятковим цинізмом.
Обставиною, яка пом’якшила покарання є те, що четверо з п'яти нападниць, які отримали умовний строк, на момент вчинення правопорушення були неповнолітні,
– наголошують судді.
До однієї нападниці, якій нині 17 років, суд вирішив застосувати примусові заходи виховного характеру – її передадуть під нагляд матері до виповнення повноліття.
Натомість прокурор у цій справі Ігор Савицький повідомив, що вивчатиме рішення суду та має наміри подати на нього апеляцію. На це в прокуратури є 30 днів.
Як нагадали журналісти "Суспільного", ці п’ятеро дівчат у квітні 2017 року побили ученицю Поліну Малоштан та її подругу. Школярку били ногами по голові, кидали на бетонний паркан, рвали та підпалювали волосся і все це фільмували на камеру. В результаті дівчина отримала струс головного мозку, численні травми на тілі та обличчі.
Дивіться відео 24 каналу, як школярки побили Поліну Малоштан:
Судовий розгляд справи про побиття Поліни Малоштан розпочався в липні 2017 і лише зараз суддя виніс вирок у цій справі.
До слова, у Херсоні двоє 10-річних хлопців влаштували булінг своєму однокласнику. П'ятикласники принизливо обзивали його, глузували, штовхали та залякували. Через знущання дітей батьки школярів отримали адміністративні протоколи.