П’ятеро школярок у Чернігові жорстоко били та знущалися з однолітків. Через це суд виніс покарання дівчатам – умовні строки та примусове виховання.

Відомо, що починаючи з березня 2017 року, п’ять школярок періодично завдавали тілесних ушкоджень та принижували своїх одноліток. При цьому, інші підлітки просто спостерігали за цим та знімали знущання на відео.

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Які вироки винесли кожній дівчині

Обвинуваченим у справі булінгу дівчатам інкримінували групове хуліганство, вчинене із особливою зухвалістю та винятковим цинізмом.

Півень М.О. – засудили до трьох років позбавлення волі (умовний строк – 2 роки);

Ярину А.С. – засудили до двох років позбавлення волі (умовний строк – 1 рік);

Швець О.О. – засудили до двох років позбавлення волі (умовний строк – 1 рік);

Кулішенко К.О. – засудили до двох років позбавлення волі (умовний строк – 1 рік);

Тимченко Є.В. – засудили до двох років позбавлення волі (умовний строк – 1 рік).

Обставиною, яка пом’якшила покарання є те, що четверо з п'яти нападниць, які отримали умовний строк, на момент вчинення правопорушення були неповнолітні,

– наголошують судді.

До однієї нападниці, якій нині 17 років, суд вирішив застосувати примусові заходи виховного характеру – її передадуть під нагляд матері до виповнення повноліття.

Натомість прокурор у цій справі Ігор Савицький повідомив, що вивчатиме рішення суду та має наміри подати на нього апеляцію. На це в прокуратури є 30 днів.

Одна справа проти дівчат

Як нагадали журналісти "Суспільного", ці п’ятеро дівчат у квітні 2017 року побили ученицю Поліну Малоштан та її подругу. Школярку били ногами по голові, кидали на бетонний паркан, рвали та підпалювали волосся і все це фільмували на камеру. В результаті дівчина отримала струс головного мозку, численні травми на тілі та обличчі.

Дивіться відео 24 каналу, як школярки побили Поліну Малоштан:



Судовий розгляд справи про побиття Поліни Малоштан розпочався в липні 2017 і лише зараз суддя виніс вирок у цій справі.

До слова, у Херсоні двоє 10-річних хлопців влаштували булінг своєму однокласнику. П'ятикласники принизливо обзивали його, глузували, штовхали та залякували. Через знущання дітей батьки школярів отримали адміністративні протоколи.