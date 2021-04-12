Завідувачка навіть уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. У квітні 2021 суд виніс вирок освітянці.

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Під час досудового розслідування зібрали достатньо доказів, а у суді прокурор довів, що жінка отримала 700 доларів та 1400 гривень,

– мовиться у рішенні суду.

Такі гроші жінці "вручили" за сприяння у здачі державних іспитів та видачі дипломів про закінчення навчання

Освітянку засудили до штрафу у розмірі 20 040 гривень.

Окрім того, жінка не має права упродовж року обіймати посади в юридичних особах публічного права, які пов'язанні із виконанням адміністративно-господарських робіт.

На хабарі завідувачку кафедри упіймали ще у червні 2020 року. Саме тоді вона отримала за свої послуги "другий транш".