Суд відмовився повертати на роботу невакциновану вчительку з Волині: подробиці

Суд на Волині відхилив позов невакцинованої вчительки з вимогою повернутись до роботи у школі. Сама ж педагогиня вважає щеплення "примусовим медичним експериментом".

Наталія Дзей працює вчителькою трудового навчання та інформатики в Любомльському ліцеї №1.

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Відсторонена вчителька подала до суду

Вакцинуватися педагогиня відмовилась, оскільки вважає щеплення від коронавірусу «примусовим медичним експериментом». Тож її відсторонили.

Проте Наталія Дзей подала позов до суду з вимогами:

визнати незаконним наказ директора про відсторонення,

стягнути зарплату за час вимушеного прогулу з 8 листопада,

поновити її на роботі,

виплатити 5 тисяч гривень моральної компенсації.

У позові Наталія Дзей зазначила, що за час роботи в школі в неї не було жодних порушень трудової дисципліни, всі обов'язки вона виконувала. Також педагогиня додала, що вакцинуватись від коронавірусу вона не буде, і попереджала про це директора.

Чому педагогиня не хоче вакцинуватися

Свою відмову від вакцинації жінка мотивує тим, що щеплення від коронавірусу наразі перебуває на стадії клінічного випробовування.

Фактично така вакцинація є "примусовим" медичним експериментом… Ні виробник вакцини, ні держава не гарантують відсутності будь-яких ускладнень або негативних наслідків після щеплення, а також не несуть відповідальності за здоров`я та життя пацієнта,

– каже Наталія Дзей.

Суд відмовився повертати вчительку на роботу

Втім, суд вирішив, що наказ директора про відсторонення Наталії Дзей від роботи був законним. Тому позов педагогині відхилили.

Суддя вирішив, що директор ліцею правомірно застосував наказ про відсторонення.

Суд дійшов висновку, що відсторонення позивача від роботи було здійснено відповідачем у відповідності до норм чинного законодавства, тому підстави для визнання незаконним і скасування оспорюваного наказу відсутні,

– йдеться у рішенні.

Додамо, що вчителька ще може оскаржити це рішення в апеляційному суді протягом 30 днів.

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До слова, судова практика у таких випадках наразі неоднозначна. Наприклад, суд на Рівненщині відмовив у задоволенні двох позовних заяв вчителів, які хотіли скасувати наказ про відсторонення.

Водночас на Волині невакциновану вчительку, яка подала до суду на школу через відсторонення, повернуть до роботи та виплатять зарплату за час відсутності – понад 24 тисячі гривень.