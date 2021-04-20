Суддя Яна Глущенко наголосила, що апеляційний суд своєю постановою від 14 квітня скасував рішення ОАСК, яким МОН зобов'язали переглянути підручники для 5 та 11 класів з історії України.

До теми Суд зобов'язав МОН переглянути підручники з історії щодо Євромайдану за позовом Портнова: деталі

"У задоволенні позову в цій частині відмовлено", – заявила Глущенко.

Проте самого тексту рішення апеляційного суду все ще немає в держреєстрі судових рішень з невідомих причин. Тому ми наразі не можемо перевірити правдивість взаємовиключних заяв Портнова та судді.

До слова, раніше з’явилася інформація про те, що колишній голова адміністрації Януковича Андрій Портнов довів, що підручники про опис подій Майдану мають переглянути.

Чому Портнов звернувся до суду

Андрій Портнов звернувся до МОН з вимогою переглянути вісім підручників для 5 – 11 класів з історії України. Також він вимагав переглянути інші посібники та навчальні програми, в яких є опис подій Революції гідності.

з історії України. Також він вимагав переглянути інші посібники та навчальні програми, в яких є опис подій Революції гідності. МОН відхилив цю вимогу і тоді Портнов звернувся до Окружного адмінсуду Києва . Він заявляє, що у підручниках історія Майдану викладаються "однобічно, з вигадуванням фактів", а також "містять ознаки спотворення інформації".

. Він заявляє, що у підручниках історія Майдану викладаються "однобічно, з вигадуванням фактів", а також "містять ознаки спотворення інформації". ОАСК встав на сторону Портнова і задовольнив його вимоги. Зокрема, суд визнав протиправною бездіяльність Міносвіти, коли відомство відмовилося переглянути підручники.