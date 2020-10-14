Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом тимчасового очільника Міністерства освіти і науки Сергія Шкарлета проти Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Про це повідомляється на сайті суду.

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Зазначимо, що суд відкрив провадження за позовом Шкарлета щодо встановлення наявності плагіату у його наукових працях. Окрім того, суд розглядатиме справу за правилами спрощеного позову.

Чому Шкарлет подав позов до суду? Шкарлет просить суд визнати протиправними дії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (зокрема, Комітет з питань етики) щодо встановлення плагіату у його 4-х наукових роботах.

Тож, очільник МОН просить суд скасувати рішення Комітету від 11 вересня щодо порушення академічної доброчесності у наукових публікаціях. Більше про це – можна прочитати тут.

До слова, сам Шкарлет раніше підтвердив, що подав до суду позов проти НАЗЯВО. "Будь-яка державна установа в Україні повинна діяти виключно у межах своїх повноважень, не перетворюючись на інструмент маніпуляцій в інтересах третіх осіб", – підкреслив Сергій Шкарлет.