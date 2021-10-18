Верховний суд зупинив акредитацію університетів, чим поставив під сумнів дипломи десятків тисяч людей.

До теми МОН затвердило умови вступу до вишів у 2022 році: що мають знати абітурієнти

Керівник Нацагентства Сергій Квіт запевняє, що рішення суду є абсурдним, адже він атакував фактично державну систему освіту.



Скріншот рішення Верховного Суду / Фото Микити Андрєєва

Що кажуть у МОН

Заступник міністр освіти Андрій Вітренко заявив, що на раніше прийняті рішення НАЗЯВО рішення Верховного суду не позначиться, і ніякого ризику для акредитації освітніх програм або вже виданих дипломів не існує. Вони абсолютно легітимні.

Попередні рішення про акредитацію освітніх програм абсолютно легітимні, видані дипломи – абсолютно легітимні! Акредитація освітніх програм не зупиняється, адже є близько 40 іноземних агентств,

– написав він.

Вітренко додав, що національна система освіти і науки в Україні була в НАЗЯВО, і буде після! "Її забезпечують не якісь контролюючі або "дорадчі" органи, а високопрофесійні науково-педагогічні працівники!", – підкреслив заступник міністра.

Текст публікації Андрія Вітренка:

З метою спростування апокаліптичних прогнозів та вгамування істерики від поважних людей хочу звернути вашу увагу на судову практику!

Позицію щодо незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів неодноразово висловлював Конституційний Суд України. Так, закони та інші нормативно-правові акти поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набуття чинності.

Таким чином, попередні рішення про акредитацію освітніх програм є абсолютно легітимними, видані дипломи є абсолютно легітимними! Акредитація освітніх програм не зупиняється, адже є близько 40 закордонних агенцій!

Паніка скасовується ! Хочу сказати, що національна система освіти і науки в Україні була до НАЗЯВО та буде після! Чекаємо на повний текст судового рішення.