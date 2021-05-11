Окрім того, батьки повинні заплатити судові витрати у розмірі 454 гривень.

До теми Наковталася пігулок: під Херсоном учениця намагалася покінчити з життям через булінг

Як розповіла мама учениці, яку цькував дев’ятикласник, вона здобула перемогу в суді над учнем 9-А класу.

Суд підтвердив, що дівчинка неодноразово страждала від нападів учня. Він ображав її словесно, чіплявся, штовхав. Через це учениця боїться виходити з дому чи ходити до школи.

За словами Олени Шацевої, учень-булер стоїть на обліку в школі ще з 2017 року й ображає багатьох дітей школи. Проте жоден учень не зважився виступити у суді у ролі свідка.

Батьки інших дітей просто боялися помсти й ніхто мене не підтримав. Хоча в матеріалах справи було багато фактів і прізвищ дітей, які постраждали від нього фізично. Але всі відвернулися,

– написала мама постраждалої дівчинки.

Яке покарання чекає 9-класника? Суд рризначив його батькам штраф у розмірі 3400 гривень. Також на батьків булера чекає ще 2 штрафи від різних служб за невиконання батьківських обов'язків у сумі від 850 до 1700 гривень.

Це буде занесено до особової справи й при повторному зверненні штрафи будуть у 2 рази більшими.

Що робити батькам, якщо їхня дитина страждає від булінгу

Додамо, що мама у суді самостійно захищала права своєї дитини. І вона розповіла, як це зробити іншим батькам.

Тож, якщо вашу дитину образили, треба обов'язково одразу написати заяву на ім'я директора . Якщо ображають повторно – написати другу заяву і вимагати від керівництва школи провести розслідування.

. Якщо ображають повторно – написати другу заяву і вимагати від керівництва школи провести розслідування. Вже протягом доби повинна бути зібрана інформація по зверненню і справу мають направити до поліції.

Після цього батьки мають написати заяву в поліцію. Тоді, разом з розглядом зі школи, слідчий передасть цю справу до суду.

“Якщо є можливість – найміть адвоката. Якщо немає такої можливості, то є безкоштовний правовий захист, куди можна звернутися й нададуть адвоката безкоштовно”, – сказала Олена Шацева.

Мама постраждалої дитини додала, що батькам найголовніше – не боятися. Адже, окрім власних батьків, у дитини немає захисту.

Навіть якщо страшно, навіть якщо ви не впевнені, що у вас вийде, навіть якщо опоненти неадекватні, хами і негідники, все одно потрібно захищати своїх дітей,

– додала Олена Шацева.

До слова, на Херсонщині поліцейські викрили булінг серед дітей. Там учень другого класу ображав однокласників Зокрема, стало відомо про факт знущання над восьмирічним учнем. Деталі про інцидент – за посиланням.