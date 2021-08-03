Суд покарав за булінг вчительку Солонківської школи Надію Волощук, яка принижувала учнів та погрожувала семикласнику ножем. Зокрема, її оштрафували, а у школі – звільнили з роботи.

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Відомо, що 60-річна Надія Волощук працювала вчителькою інформатики у школі села Солонка. У травні 2021 року батьки та учні розповіли про знущання від вчительки.

Так, Надія Волощук змусила учня 7 класу з’їсти паперовий літачок, а також показувала ніж та погрожувала, що хлопець "буде писати кров’ю", оскільки він забув ручку. Батьки також розповіли, що це не перший випадок приниження учнів.

Водночас сама вчителька свій вчинок назвала жартом, а поведінку пояснила некерованістю класу. За булінг у школі Надію Волощук звільнили з роботи.

А Пустомитівський райсуд Львівщини, який розглядав цю справу, визнав її винною у булінгу та оштрафував на 850 гривень.



Вчителька Надія Волощук знущалася з учнів / Фото Zaxid.net

До слова, ще з однієї львівської школи звільнили вчительку початкових класів Ірину Федишин, яку батьки звинувачували у булінгу над дітьми. Вона словесно ображала дітей та била їх за шафою, щоб ніхто не бачив.