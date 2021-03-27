Пропустив майже 700 уроків: суд оштрафував матір школяра з Львівщини

Джерело:Червоноградський міський суд
На Львівщині школяр пропустив майже 700 уроків, не маючи на це поважних причин. Червоноградський міський суд визнав винною його матір за порушення порядку та оштрафував її.
Відомо, що з 1 вересня 2020 року по 26 лютого 2021 року хлопець не відвідав 691 урок. Важливим є те, що вагомих причин для прогулів у нього не було.
Зверніть увагу Новий учень у класі: 10 порад для вчителя, як полегшити адаптацію дитини
Суд прийняв рішення про штраф, вважаючи, що мати ухиляється від виконання своїх батьківських обов'язків.
Її визнали винною у вчиненні адміністративного правопорушення. Вона свою провину визнала. Жінці доведеться сплатити 1 700 гривень штрафу.Важливо! За інформацією Zaxid.net, цю жінку вже притягували до адміністративної відповідальності. Причиною також була поведінка її сина, він здійснював крадіжки, а також був випадок, коли без важливої причини викликав швидку допомогу.