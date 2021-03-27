На Львівщині школяр пропустив майже 700 уроків, не маючи на це поважних причин. Червоноградський міський суд визнав винною його матір за порушення порядку та оштрафував її.

Відомо, що з 1 вересня 2020 року по 26 лютого 2021 року хлопець не відвідав 691 урок. Важливим є те, що вагомих причин для прогулів у нього не було.

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Суд прийняв рішення про штраф, вважаючи, що мати ухиляється від виконання своїх батьківських обов'язків.

Що сказала мати школяра

Її визнали винною у вчиненні адміністративного правопорушення. Вона свою провину визнала. Жінці доведеться сплатити 1 700 гривень штрафу.

Важливо! За інформацією Zaxid.net, цю жінку вже притягували до адміністративної відповідальності. Причиною також була поведінка її сина, він здійснював крадіжки, а також був випадок, коли без важливої причини викликав швидку допомогу.