Доцента викрили на хабарі

Жовківський районний суд повністю виправдав доцента Львівського національного аграрного університету Олега Соколовського, який у 2016 році написав дипломну роботу замість свого студента.

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Під час отримання грошей викладача затримали поліцейські за підозрою у хабарництві. Спочатку суди різних інстанцій визнали викладача винним в хабарі, однак той через п'ять років добився перегляду своєї справи.

Попередні рішення суду

Того ж року Жовківський районний суд визнав Олега Соколовського винним в отриманні хабаря та оштрафував його на 21,2 тисячу гривень з забороною бути науковим керівником та приймати іспити у студентів.

Того ж року вирок отримав ще один викладач університету Микола Когут, який взяв 200 доларів хабаря від того ж студента за успішний захист диплому.



Львівський аграрний університет / Фото galinfo.com.ua

Проте Олег Соколовський не погодився зі своїм вироком і подав апеляцію, а потім ще і касацію. В результаті через п'ять років касаційний суд повернув справу викладача-хабарника на новий розгляд.

Доцента вишу виправдали

Так, 6 грудня 2021 року суддя Жовківського райсуду Володимир Мікула повністю виправдав Олега Соколовського, погодившись з його аргументами, що це була оплата наукової роботи.

У суді наголосили, що це було право викладача, і він погодився на прохання студента, оскільки йому були необхідні кошти на лікування батька. Суддя вважає, що викладач має право писати наукові роботи.

Він хотів надавати студенту необхідні консультації, але той повідомив, що не вміє креслити на комп`ютері, а тому не може сам написати свою дипломну роботу. Викладач вважає, що кошти отримав правомірно,

– йдеться у рішенні суду.

За словами Соколовського, він "не вимагав неправомірну вигоду, а отримав кошти як оплату його наукової творчої роботи". Викладач вважає, що студент повинен захистити дипломну роботу, а хто її напише – не важливо.

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На суд прийшов колишній студент Олега Соколовського і підтвердив, що викладач запропонував йому написати дипломну роботу та посприяти в успішному захисті за хабар.

Суддя Жовківського райсуду Володимир Мікула не побачив нічого незаконного у написанні дипломної роботи студенту за гроші. На його думку, злочином можна було б вважати намагання викладача вплинути на оцінку за дипломну роботу.

Зрештою суддя вирішив, що у діях викладача Олега Соколовського не було складу кримінального правопорушення. Він повністю виправдав викладача у цій справі. Прокуратура має 30 робочих днів, щоб подати апеляцію на цей вирок.

Важливо! Олег Соколовський досі працює доцентом кафедри машинобудування факультету механіки та енергетики Львівського Національного аграрного університету.